Improvisationskunst auf hohem Niveau

Weikersheim. Mit dem Quartett SOG setzt der club w71 in Weikersheim seine mehrmals mit dem „Applaus“ ausgezeichnete Reihe mit aktuellem Jazz und Improvisationsmusik am Samstag, 15. April, um 20 Uhr fort.

In Weikersheim bereits bekannt sind die drei Männer des Quartetts, Uwe Oberg am Klavier, Matthias Bauer am Bass und Rudi Fischerlehner am Schlagzeug.

Sie bringen nicht nur großes Können an ihren Instrumenten und eine Menge Erfahrung mit, sondern sie zeichnen sich auch in ihren Improvisationen durch den Willen zur musikalischen Gestaltung aus.

Lina Allemano passt da bestens dazu. Die aus Kanada stammende Trompeterin wird zum ersten Mal im club w71 zu hören sein. Sie ist in Europa als Improvisatorin und als Jazzmusikerin bekannt, vor allem mit ihrer kanadischen Band Lina Allemano Four.

Unaufdringliche Coolness

Wie ihre drei Kollegen zeichnet sie sich nicht durch wilde Ausbrüche aus, sondern durch eine Musik, in der zeitgemäße, zuweilen etwas abstrakte Melodik, eine unaufdringliche Coolness, satte und gedämpfte Klangfarben sowie lyrische Passagen zusammenfinden.

Kurz: Das Quartett bietet schöne, zeitgemäße Zuhörmusik, Improvisationsmusik auf Jazzbasis. Weitere Informationen unter https://www.clubw71.de