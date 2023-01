Zur Einstudierung seines aktuellen Winterprogramms ist das Würzburger Sinfonieorchester Con Brio zu Gast in der Musikakademie Schloss Weikersheim. Unter der Leitung von Gert Feser präsentiert es am Sonntag, 5. Februar, um 11 Uhr in der Tauberphilharmonie die Tragische Ouvertüre von Johannes Brahms und die dritte Sinfonie in d-moll von Anton Bruckner.

