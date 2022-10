„Ich will damit Danke sagen“

Stuttgart/Weikersheim. Fast sieben Jahre ist es her, dass Rahmuddin Najib-Mohammadi nach Weikersheim kam – als Geflüchteter aus Afghanistan. Seine Heimat war für ihn zu gefährlich geworden, nachdem Taliban einige Kollegen ermordet hatten, mit denen junge Jurist in einer Anti-Korruptionsorganisation zusammengearbeitet hatte.

Sehr viel Glück habe er gehabt, berichtet „Najib“, wie er in seinem Umfeld genannt wird: In Weikersheim fand er über den Helferkreis Asyl recht schnell wohlwollende Unterstützer. Insbesondere die ehemalige Lehrerin Angelika Barth nahm sich des jungen Afghanen an, ermutigte ihn, möglichst schnell Deutsch zu lernen.

Die Aufnahme zeigt Rahmuddin Najib-Mohammadi bei der Überreichung des Kommunity-Preises der Fakultät Sozialwesen an der DHBW Stuttgart gemeinsam mit Professor Werner Rössle. © repro Braune

„Sie war immer da, wenn wieder eine Hürde beim Aufenthalts- und Asylrecht zu nehmen war, trieb mich an, einen hier gültigen Berufsabschluss anzustreben und organisierte Treffen mit Einheimischen,“ berichtet er.

Viel diskutiert haben die beiden, die im Lauf der Zeit eine Art Großmutter-Enkel-Verhältnis aufbauten: Über Religionen, unterschiedliche Gesellschaftsstrukturen, die Rolle der Frau, Innen- und Außenpolitik, Krieg und Frieden.

Dass er nicht nur die Sprachkurse durchzog, sondern, als die Arbeitserlaubnis vorlag, zur Unterstützung seiner Familie in Afghanistan teilweise neben der bereits aufgenommenen Übersetzertätigkeit für andere Geflüchtete oft parallel an mehreren Arbeitsstellen im Einsatz war, beeindruckte nicht nur seine Mentorin und Wahlgroßmutter. Mitte des Monats hatte er einen wichtigen Termin in Stuttgart: Zeugnisvergabe. Unaufschiebbarer anderer Verpflichtungen wegen konnte ihn Werner Fritz, Geschäftsführer der Jugendhilfe Creglingen, wo Najib den praktischen Teil seines Dualen Studiums absolvierte, nicht zur Abschlussfeier begleiten.

Und noch eine weitere Person fehlte: „Eigentlich müsste jetzt Angelika dabei sein,“ wiederholte er mehrmals an diesem Abend Kommilitoninnen und Kommilitonen und sowie Professorinnen und Professoren gegenüber.

Preis verliehen bekommen

Seine 2020 verstorbene Förderin hätte sich nicht nur über seinen erfolgreichen Studienabschluss gefreut, sondern wäre schlichtweg außer sich vor Freude darüber gewesen, dass der Kreis der „Freunde und Förderer DHBW Stuttgart“ ihm „in Anerkennung hervorragender Leistungen in Ausbildung und Studium“ den Kommunity-Preis 2022 der Fakultät Sozialwesen verlieh – „ihrem“ Najib, und das unter den rund 320 Absolventen des Studienjahrgangs.

Zum von Professor Werner Rössle überreichten Preis gesellt sich neben Urkunde und kleinem Geschenk auch ein Preisgeld in Höhe von 500 Euro. Die Hälfte davon wird jetzt dem Weikersheimer Helferkreis Asyl zugute kommen: „Ich will damit Danke sagen,“ so Najib, „und anderen helfen, die genauso wie ich damals auf die Unterstützung und Solidarität anderer angewiesen sind.“ Die Spende widmet er dem Andenken an Angelika Barth: „Das wäre sicher in ihrem Sinn.“ Die Freude beim Helferkreis Asyl ist groß: „Wir freuen uns riesig über die Spende – und natürlich auch darüber, dass Najib nicht nur sein Studium mit Erfolg abgeschlossen hat, sondern in Frankfurt bereits eine Stelle als Sozialarbeiter in einem Heim für unbegleitete minderjährige Ausländer antreten konnte,“ so Helferkreis-Mitglied Ursula Gerstner.

Erfahrungen hilfreich

Auch seine juristischen Kenntnisse und die vielfältigen Dolmetscher-Erfahrungen kann Najib jetzt nutzen: Er ist als Honorarkraft für „FlexHi UG – Flexible Hilfen Rhein-Main“ im Bereich der Begleitung Geflüchteter tätig. Der Helferkreis Asyl und die Freunde und Bekannten aus Weikersheim wünschen ihm für den neuen Lebensabschnitt auf jeden Fall alles Gute.