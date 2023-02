Huldigung des unerschöpflichen Themas Liebe

Weikersheim. Valentinstag: Herzchen, Küsschen, rote Rosen, und ganz nah dran am Thema Liebe? Na ja: wer am Dienstag ein rosé-gefärbtes „Nah dran“-Valentinstags-Konzert erwartet hatte, wurde enttäuscht: Romantik? Ja. Kitsch? Never ever. Nicht mit der Tauber-Philharmonie und nicht mit Theresa Pilsl und Daniel Gerzenberg.

Die Sopranistin und der Pianist stehen nicht nur bei der Interpretation, sondern auch bei der Auswahl ihrer Stücke für höchste Qualität. Was sie nicht davon abhält, ihre Kunst und die Sujets auch mal mit mit heiterem Augenzwinkern und ironischem Seitenblick zu betrachten, wie das Tauber-Philharmonie-Publikum bereits im letzten Jahr bei ihrem „DIA.log“-Programm erfuhr.

Jetzt, auf der Konzertsaal-Bühne, gaben sie sich klassischer als seinerzeit im Wittenstein-Saal, wo schon das kunterbunt gemischte, quer aufgestellte 50er-Jahre-Ambiente das Unerwartete erwarten ließ.

Die während der Corona-Pandemie erstmals erprobte Distanz-Bestuhlung mit je zwei, drei, vier Stühlen an kleinen, bis auf die oberste Saalstufe verteilten Tischchen erlaubte Kleingruppen-Nähe und, je nach Platzierung, echtes nah Dran-Gefühl; neben dem Tisch-Blumenschmuck – ja, Rosen, aber nicht in rot – fanden auch Snacks und Gläser Platz; kurz: Plauderatmosphäre. Eigens für diesen Abend hatte das kongeniale Duo die Auswahl fürs Programm getroffen, aus einem Fundus, der nicht Tage, sondern Wochen füllen könnte: Die Liebe ist nun mal schon seit Edens Zeiten ein Thema, das sich nicht erschöpfen lässt. Dass es Pilsl und Gerzenberg dennoch gelang, es in fünf Etappen einzukreisen, ist schon erstaunlich.

Von „Amor – Flirt und Verliebtsein“ über „Silent Noon – Beziehung und Liebe“ und „Je ne t’aime pas oder Eifersucht und Trennung“ bis hin zu „Liebeskummer und Verarbeitung – Will there Really be a Morning?“ und zum Schluss „Youkali oder Hoffnung und The Circle of Love“ fingen sie die Facetten des von Dichtern, Ärzten und Philosophen schon mal als krankhafte Abirrung vom gesunden Gleichgewicht des Gemüts definierten Gefühls ein.

Ein Kunstlied-Abend vom Feinsten: Brahms, Mendelssohn, Clara und Robert Schumann bis hin zu Whitney Houston, Gershwin, Bernstein, Strauss und Weill, mal schmachtend-sehnsuchtsvoll, mal – etwa bei Schuberts „Die Männer sind méchant“ – radikal. Stets subjektiv und jedes noch so versteckt doppelbödige Klang- und Textdetail in kleiner Geste, feinster Mimik und einfach wunderbar gekonntem Zusammenspiel von Tasten- und Gesangskunst interpretiert.

Und – auf Vorab-Wunsch vom Publikum – eine Live-Improvisation (wirklich? Wirklich!) zu Rilkes „Die Nacht holt heimlich durch des Vorhangs Falten...“: Wie eingespielt muss ein Künstlerteam sein, um so etwas auf Anhieb so hinzubekommen, dass dem Publikum regelrecht der Atem stockt und es nach kurzem Durchatmen begeistert applaudiert? Und sie fanden daneben noch Gelegenheit zur kleinen Liebes-Sozialstudie: „Wer ist gerade verliebt?“, wollte Theresa Pilsl wissen, und Gerzenberg fragte den Beziehungsstatus ab. Welche Neugier: Wer wurde schon betrogen, wer leidet just am Valentinstag an akutem Liebeskummer? In Weikersheim scheinen die Menschen – zumindest die 120, die sich am Valentinstags-Abend den Besuch des ausverkauften „Nah dran“-Konzerts gönnten – mit ihrem Liebesleben nicht unzufrieden zu sein: Kaum eine Hand hob sich bei den Fragen nach Liebeskummer oder Betrogensein. Perfekt, wenn stimmt, was sich im hellen Saallicht zeigte. Egal: Die Gäste hatten nicht nur im Vorfeld bei der Bitte um Valentinstags-Konzertideen eine Menge Spaß, sondern amüsierten sich auch königlich über die von der frischen Textsoftware „CHATGPT“ erstellten, auf Weikersheim bezogenen Liebesgedichte. Die kann, soviel wurde deutlich, nicht zwischen Romantik und Kitsch, Quatsch und Kunst unterscheiden – zumindest noch nicht.

Perfekt dagegen kann das Simon Mack, studierter Musiktheoretiker und Schlitzohr erster Güte, der hin und wieder auch Ballermann-Getöse-Texte in Klassiknoten kleidet. Zu schön, zu schräg, um wahr zu sein – und ein Beleg dafür, dass es dem Kunstgenuss zumindest hin und wieder ganz und gar nicht schadet, wenn man die Texte nicht versteht.

Ein wenig überfordert schien das wohlerzogene Tauber-Philharmonie-Publikum in Sachen Applaus: Ist der erlaubt nach jedem Titel oder erst nach dem Themenblock? Nur ab und an brach sich der Beifall auch Blockintern laut Bahn – verdient.

Bei dichterer Bestuhlung, wenn sich Begeisterung wie Funkenflug verbreitet, hätte das Publikum mit Sicherheit die Hände stärker strapaziert. Der Schlussbeifall und der nach der Zugabe dürfte das Künstlerpaar für vielleicht entgegen ihren Erwartungen ausgebliebenen Zwischenapplaus reichlich entschädigt haben.