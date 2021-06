Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Vor 50 Jahren eröffnet - Die 50. Badesaison in Weikersheimer Höhen-Ortsteil beginnt am Donnerstag / Team wird Kontaktdaten erheben / Personen-Limit im Pool Hoffen auf perfektes Schwimmbadwetter in Neubronn

Endlich: Die 50. Badesaison im Neubronner Höhenwaldschwimmbad kann losgehen. Ab Donnerstag um 10 Uhr früh ist das Bad, das in diesem Jahr seinen 50. Geburtstag feiert, wieder in Betrieb.