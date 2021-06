Höhenwaldschwimmbad Neubronn will 50 neue Mitglieder gewinnen

Neubronn. Wenn „FöHN“ die Wette gewinnt, gibt’s in der nächsten Saison eine Freibadparty mit freien Getränken und Speisen für die 50 neuen FöHN-Mitglieder. Auch Badbetreiber Andreas Fink steigt in die Challenge ein: Schafft FöHN die 50 Neuen, organisiert er Schaumkanone und Beleuchtung für die dann richtig große Sause.

AdUnit urban-intext1

Und wenn’s nicht klappen sollte mit den 50 Neuen, die sich der grade mal 113 Mitglieder starke Verein so sehnlichst wünscht? FöHN setzt auf Manpower und bietet Unterstützung beim Catering des Neujahrsempfangs 2022, so FöHN-Vorsitzende Verena Preuß. Top! Die Wette gilt! Die Challange-Partner besiegelten die Übereinkunft wegen der Pandemie nicht mit festem Handschlag, sondern beim Anstoßen mit dem zum kleinen Saisoneröffnungsempfang gereichten Sekt.

Aber mal abgesehen von der Wette: Kornberger freute sich sichtlich über die jetzt endlich erfolgte Eröffnung. „Es ging einfach nicht früher“, so der Bürgermeister mit Blick auf die Pandemie. Immerhin habe man angesichts der Witterung der vergangenen Wochen wohl noch nicht allzu viel versäumt. Der Regen habe der Landwirtschaft gut getan, jetzt tue die Sonne dem Familienbad und seinen Gästen gut – und mit der Beendigung von Lockdowns habe das Freibadteam ja dank der regelmäßigen Winterruhe Erfahrung. Kornbergers Wunsch für die 50. Freibadsaison ist, „dass die Gäste Vernunft mitbringen und keinen Leichtsinn an den Tag legen.“

Betreiber Andreas Fink und sein Personal kennen das Badepublikum schon gut und sind entsprechend zuversichtlich. Dass die Anlage bereits ein halbes Jahrhundert auf dem Buckel hat, stört ihn nicht im geringsten: „Ein neues ist nicht unbedingt besser – und hat ganz sicher nicht so schön gewachsene Hecken, Grünanlagen und Ruhezonen.“ Er hofft auf baldige WLAN-Einrichtung, denn: „Wir wollen Treffpunkt für alle sein – für die Jugend ebenso wie für ganze Familien und Senioren. Da wäre eine geschützte WLAN-Anlage ideal.“

AdUnit urban-intext2

Treffpunkt für die Jugend

Als Treffpunkt für die Jugend hat auch die FöHN-Vorsitzende Verena Preuß das „Bad meiner Kindheit“ erlebt. Beim Jubiläums-Blick in die Akten staunte sie nicht schlecht über die immense Leistung der in der kleinen Ortschaft erbrachten Leistung und der Hübnerschaft, der das Gelände gehörte. 20 Hübner waren es, so später Friedrich Preuß gegenüber der Zeitung, und die zur gemeinsamen Unterschrift zu versammeln, erwies sich als schwierig: Erst drei Jahrzehnte nach der Eröffnung gelang im dritten Anlauf die notarielle Geländeübertragung.

Vor fünf Jahrzehnten hieß es erstmals zur Bad-Befüllung „Wasser marsch!“ Pünktlich zur Eröffnung des 402 Meter über Normalnull gelegenen Bades zum zweiten Augustwochenende 1971 genug Wasser ins 620 Kubikmeter fassende Sportbecken zu bekommen, gelang trotz des ortseigenen Wasserfahrzeugs nur dank Pump- und Transportunterstützung durch die Niederstettener Flugplatzfeuerwehr, die Feuerwehr der Kurstadt und emsige Landwirte, die tagelang ihre mit Frischwasser befüllten Güllefässer zum Bad lenkten: „Pro Güllefass stieg der Pegel und drei bis vier Zentimeter“, erinnert sich Friedhelm Preuß, einer der damaligen Wasserfahrer.

AdUnit urban-intext3

Eigentlich hatte sich Neubronn das eigene Freibad schon früher gewünscht, erinnert sich Inge Vogel, die dem damaligen Neubronner Rathauschef Helmut Schopf zuarbeitete: Im Zug der Flurbereinigung hatten die Neubronner ein in Richtung Niederrimbach gelegenes Bad angedacht.

AdUnit urban-intext4

Bis zur Einreichung des Baugesuchs für das jetzt auf der Höhe Richtung Queckbronn geplante Bad Ende Januar 1969 dauerte es noch ein paar Jahre. Und dann wurden – tatsächlich auf Anregung der Oberfinanzdirektion – Zusatzwünsche eingeplant, um eine sportgerechte Anlage zu errichten: die Verbreiterung um einen halben Meter und die Vertiefung um 90 Zentimeter gegenüber der Originalplanung auf eine maximale Tiefe von drei Metern sowie der zusätzliche Sanitätsraum und diverse weitere Kleinigkeiten sorgten für einen Kostensprung von gut 100 000 Deutsche Mark auf dann 312 300 – gegenüber heutigen Kostensätzen immer noch ein echtes Schnäppchen.

Bürgermeister „gerettet“

Die regionale Presse titelte: „Neubronn kann stolz sein auf sein beheiztes Schwimmbad“, das überhaupt erst das zweite beheizte Freibad im Altkreis war. Die Nase noch weiter vorn hatte nur Freudenbach.

Hoch gelobt wurde neben der schnellen Wasserfilterung, die den gesamten Beckeninhalt innerhalb von sechs Stunden umwälzen konnte auch die umweltfreundliche Flüssiggasheizung, die das Wasser in vier Stunden um ein Grad erwärmte. Nur elf Monate nach dem Baustart am 2. September 1970 hätte die damalige Überschrift auch lauten können „DLRG rettet Bürgermeister aus just eröffnetem Freibad.“ Natürlich steckte im mit Frack und Zylinder bekleideten Double von Bürgermeister Helmut Schopf ein DLRGler: der Standorfer Richard Preininger, der dann auch kunstgerecht von Wasser-Lebensrettern wieder aus dem Nass gefischt wurde – ein Heidenspaß für die vielen Eröffnungsgäste, unter denen neben dem Bundestagsabgeordneten Jenninger, Oberamtmann Grünagel und dem Laudenbacher Architekten Edgar Käppler auch die Bürgermeister Hirsch, Bauer, Balbach und Summa aus Weikersheim, Queckbronn, Rinderfeld und Freudenbach waren.

Zwar war die Zahl der Gäste, die am Donnerstag zur Saisoneröffnung ins Bad strömten, deutlich kleiner als bei der Eröffnung von fünf Jahrzehnten, aber die Freude auf herrliches Schwimmvergnügen in dem kleinen, feinen Familienbad war sicher genauso groß wie damals. Die ersten Gäste hopsten schon gleich nach der Öffnung um 10 Uhr ins Becken – und konnten anschließend bis 19 Uhr das Wasservergnügen auskosten.

Jetzt hoffen alle, dass weder Corona noch schlechte Witterung bis zum Saisonende den Badespaß (täglich von 10 bis 19 Uhr) vermiesen - und dass möglichst viele Menschen sich entschließen, dem Förderverein beizutreten.

Der Förderverein Höhenwaldschwimmbad Neubronn e.V. , kurz FöHN, sorgt in jährlich gut 300 Stunden ehrenamtlichem Einsatz nicht nur für den perfekten Auftritt zum Saisonstart, sondern entwickelt immer wieder neue Ideen vom Beachvolleyballplatz übers Kleinkindbecken bis hin zu Relaxmobiliar.

Chance auf Ehrengast-Würde

Zum Jubiläum wünscht sich FöHN dringend 50 neue Mitglieder. Die Mitgliedschaft ist erschwinglich: Einzelmitglieder zahlen zwölf Euro pro Jahr, Komplettfamilien können das Bad durch ihre FöHN-Familien-Mitgliedschaft mit jährlich 18 Euro fördern. Es wird sich lohnen: Wer einsteigt, wird Ehrengast bei der entsprechend der Wette von Bürgermeister Klaus Kornberger und Badbetreiber Andreas Fink gesponserten Grill- und Schaumparty 2022.