Was für eine Sause! Mit Grillnachmittag für die im Jubiläumsjahr gewonnenen über 70 neuen FöHN-Mitglieder und großer Frei-baddisco am Abend feierte nicht nur Neubronn samt FöHN das vor 51 Jahren eröffnete Neubronner Freibad. Allein zur Freibad-Disco am Abend strömten rund 500 Gäste ins sonst eher beschaulich-kleine, Familien-Badeparadies.

Absoluter Renner des Tages war die Schaumkanone.

...