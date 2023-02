Hochtalentierte Nachwuchskünstler

Weikersheim. Für einen privaten Meisterkurs ist Prof. Rudolf Gleissner, ehemals an der Staatlichen Hochschule für Musik in Stuttgart, mit einigen seiner hochtalentierten jungen Schülerinnen und Schüler zu Gast in der Musikakademie Schloss Weikersheim.

Die Cellistinnen und Cellisten im Alter zwischen 14 und 19 Jahren, von denen einige bereits im Studium sind, arbeiten mit ihrem Dozenten intensiv daran, sich weiter zu vervollkommnen und präsentieren zum Abschluss ihrer Kurswoche die erarbeiteten Werke für Cello und Klavier beziehungsweise Streichtrio.

Prof. Gleissner wird in einer Moderation kurze Erläuterungen zu den Stücken geben. Die junge Cellistinnen und Cellisten sind zu erleben am Donnerstag, 23. Februar, 19 Uhr, im Gärtnerhaus von Schloss Weikersheim . Der Eintritt ist frei.