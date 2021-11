Hochklassiges musikalisches Geburtstagsmenü

Weikersheim. Genau vor einem Jahr, im November 2020, wollte der Chor „Cappella Nova“ die 250. Geburtstage von Ludwig van Beethoven und Friedrich Witt in der Tauberphilharmonie feiern. Coronabedingt musste das Konzert verschoben werden und wird nun am Sonntag, 14. November, um 17.30 Uhr aufgeführt.

Mit den Worten „Aber lieber Beethoven, was haben sie denn da wieder gemacht“ kommentierte Fürst Nikolaus II. Esterhazy von Galantha die Uraufführung der C-Dur-Messe am 13. September 1807 in Eisenstadt. Der Komponist hatte sich über alle damals gültigen Stilregeln hinweggesetzt und eine aufklärerische, überkonfessionelle und säkularisierte Andachtsform präsentiert. Die liturgischen Messtexte waren nun in einer quasi-sinfonischen Form zu hören, dienten weniger der Meditation und forderten zum aktiven Zuhören auf.

Während Fürst Esterhazy von einem „unerträglich lächerlichem“ Werk sprach, beharrte Beethoven darauf, dass die Messe sein bislang gelungenstes „Geistesprodukt“ und der Text von ihm einzigartig vertont worden sei. Beethoven sollte recht behalten. Bereits wenige Jahre nach der Uraufführung galt die C-Dur-Messe als ein herausragendes Meisterwerk, mit dem Beethoven als ein „Stern erster Größe“ glänzte, so die Leipziger Allgemeine musikalische Zeitung. Viele Details finden sich später in der großen „Missa solemnis“ wieder, die vom Chor „Cappella Nova“ als Neujahrskonzert im Jahr 2012 in der Schlosskirche Bad Mergentheim zu hören war.

Im selben Jahr wie Beethoven wurde in Niederstetten Friedrich Witt als Sohn des Schuldieners, Kantors und Gerichtsschreibers Johann Caspar Witt geboren. Nach einer ersten Anstellung in der Hofkappelle des Fürsten von Oettingen-Wallerstein und mehreren Konzertreisen erhielt Witt eine feste Anstellung als Hofkapellmeister in Würzburg. Die bekannteste seiner insgesamt 23 Sinfonien ist die sogenannte „Jenaer“, die im Konzert in Weikersheim zu hören ist.

Ihren Namen verdankt die Sinfonie dem Umstand, dass sie lange verschollen war und erst im Jahr 1909 in der Jenaer Universitätsbibliothek entdeckt wurde. Von der Musikwissenschaft als „nullte“ Sinfonie dem jungen Beethoven zugeschrieben, konnte im Jahr 1968 der Beweis erbracht werden, dass Friedrich Witt das Werk komponiert hatte.

Unter der Leitung von Prof. Karl Rathgeber gestaltet der Chor „Cappella Nova“ das Konzert zusammen mit dem St. Jakobs Chor aus Rothenburg (Einstudierung: Jasmin Neubauer), dem Main-Barockorchester Frankfurt, das auf Instrumenten der Beethoven-Zeit spielen wird, und vier herausragenden Solisten – Sopranistin Helen Rohrbach, Altistin Maria Hilmes, Tenor Jo Holzwarth und Bassist Felix Rathgeber.

Tickets für das Konzert in der Tauberphilharmonie (Sonntag, 14. November, um 17.30 Uhr) sind unter www.reservix.de erhältlich und an der Abendkasse. Am Samstag, 13. November, wird das Konzert um 19 Uhr in der St. Jakobs-Kirche in Rothenburg. aufgeführt. Tickets gibt es an der Kasse von St. Jakob und an der Abendkasse. df