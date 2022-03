Humanitäre Notlage in der Ukraine - In Kürze soll ein großer Hilfstransport von Weikersheim aus starten / Familie Haas stellt 40-Tonner zur Verfügung Hilfstransport aus Weikersheim für die Ukraine

„Da muss man was machen“ – ein großer Hilfstransport soll in Kürze von Weikersheim aus an die ukrainische Grenze starten. Genutzt wird ein 40-Tonner des Elpersheimer Ortsvorstehers Hans-Joachim Haas. Sachspenden kann jeder Interessierte anliefern.