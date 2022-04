Hilfe soll schnell und unbürokratisch erfolgen

Weikersheim/Creglingen. Die Kirchengemeinderäte der Seelsorgeeinheit Taubergrund (Kirchengemeinden Creglingen und Weikersheim) haben sich zusammengetan und überlegt, wie auch sie den Menschen in der Ukraine schnell, unbürokratisch und direkt helfen können.

Pfarrer Gegoe hat während seiner Studienzeit in Innsbruck Freundschaft zum heutigen Pfarrer in Lemberg (Lwiw) geschlossen. Zu ihm halten die Verantwortlichen der Aktion per Skype, Telefon und Email den Kontakt und können sich so über die aktuelle Lage informieren. Als Pfarrer in Lemberg versucht er, vor Ort den Menschen zu helfen. Die Kirchengemeinderäte der Seelsorgeeinheit Taubergrund haben ihm Unterstützung zugesagt. Diese Hilfe wird nun konkret und alle können diese Hilfe unterstützen. Nach einer Videokonferenz mit dem Lemberger Ortspfarrer werden im Moment vor allem haltbare Lebensmittel, Hygiene- und Babyartikel, Stromgeneratoren und Leerkanister für Benzin gebraucht. Diese Hilfsgüter werden nun in den nächsten Tagen von den Verantwortlichen der Kirchengemeinden Creglingen und Weikersheim organisiert, standardisiert gepackt und zeitnah nach Lemberg gebracht. Durch die standardisierten Hilfspakete können die Kapazitäten in den Transportfahrzeugen optimal genutzt und ein eventuelles Umladen an der Grenze zur Ukraine reibungslos geplant werden. Hilfe ist möglich, indem man Hilfs-Pakete (25 Euro), Generatoren (100 Euro) und Kanister (50 Euro) (mit-)finanziert. Die Spende hierzu überweist man auf das Konto der Katholischen Kirchenpflege Creglingen IBAN: DE08 6735 2565 0000 6058 16 bei der SK Tauberfranken (Spendenbescheinigungen werden ausgestellt).

Die Hilfsgüter werden von Kirchengemeinderats-Mitgliedern direkt an die Kontaktpersonen aus Lemberg übergeben, dort entweder für Geflüchtete aus der Ostukraine verwendet oder auch an verschiedene Bedürftige in der Ostukraine weitergeleitet. Durch den persönlichen Kontakt kommt die Hilfe direkt dort an, wo sie nötig ist. Bei Fragen kann man sich an H. Schönberger, Telefon 07933 / 700914, F. Schlenker, Telefon 07934 / 2560214, oder an das Katholische Pfarramt Weikersheim, Telefon 07934 / 263, wenden.

