Herren 50 sind das Aushängeschild des Vereins

Weikersheim. Die Tennisabteilung des TSV Weikersheim hat die neue Saison eröffnet. Die etwa 20 Teilnehmer verfolgten die Ehrung von Harald Köstler für seine 33 Jahre Tätigkeit als zweiter Abteilungsleiter.

Ein kleines Präsent wurde durch die beiden neuen ersten Abteilungsleiter Monika Herzog und Ullrich Löffler überreicht. Die beiden neuen zweiten Abteilungsleiterinnen Anita Kern und Jutta Lotz applaudierten ihrem Vorgänger. Ein Schleifchenturnier war der sportliche Höhepunkt des Tages. Die Damen 50-Mannschaft um Jutta Lotz tritt in der Staffelliga an. Herren 50 2 um Mannschaftsführer Jürgen Fricke versucht sich in der Kreisstaffel 1 und die Senioren der Herren 70 um Karl-Heinz Moschüring wollen sich in der Verbandsstaffel beweisen. Im letzten Jahr waren sie noch zweiter in der höchsten Spielklasse. Der Stress wurde jedoch zu groß, und so verzichtete das Herren 65 Team um Edgar Kern auf die weitere Teilnahme in der Regionalliga. Als Viererteam wird nun in der Württembergstaffel gestartet. Die verbliebenen Spieler, darunter drei Weikersheimer, spielen schon seit vielen Jahren erfolgreich zusammen. Das Aushängeschild des Vereins ist nun die einzige verbliebene Sechsermannschaft, das Team Herren 50 1. Frisch aufgestiegen, sind die Herausforderungen in der Südwestliga Süd, der höchsten Spielklasse von Baden-Württemberg, riesig. Die Spieler um Stefan Faude konnten bereits ihre zukünftigen Gegner studieren. Die erste Runde, in der die Weikersheimer spielfrei waren, wurde bereits ausgetragen. Die Leistungsklassen LK 5 und LK 6 sind bei den Gegnern durchaus keine Ausnahme.

In den Heimspielen, das erste findet am 21. Mai ab 13 Uhr statt, kann Tennissport auf der Weikersheimer Anlage bewundert werden.

