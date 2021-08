Hans Manger seit 70 Jahren als Mitglied dabei

Aub. Zum zweiten Mal unter pandemiebedingten Einschränkungen fand die Mitgliederversammlung des Arbeiterkrankenunterstützungsvereins Aub (AKUV) statt. 40 Mitglieder hatten sich eingefunden, um zu erfahren, was sich im vergangenen Jahr im Verein ereignet hat.

Anhand der Einträge im Protokollbuch ließ Schriftführer Erwin Schwarz das vergangene Jahr Revue passieren. Er berichtete vom Vereinsausflug in den Bayerischen Wald, einer geruhsamen Fahrt bei gutem Wetter und bester Stimmung, vom Federweißenabend, der unter Einschränkungen durchgeführt worden sei. Die Weihnachtsfeier musste dann aufgrund des neuen Lockdowns ausfallen.

Dass trotz zweier Austritte und dreier Todesfälle die Mitgliederzahl weiter gestiegen sei, berichtete der Vorsitzende. Dank neun Eintritten stieg die Anzahl der Mitglieder auf aktuell 230 an. Der Verein zahle seinen Mitgliedern im Krankheitsfall bei Wegfall der Lohnzahlung Krankengeld und im Todesfall an die Angehörigen Sterbegeld.

58 Mitglieder wurden zu Geburtstagen und persönlichen Jubiläen besucht, 86 Besuche bei alten und kranken Vereinsmitgliedern sowie 42 Besuche zu Ostern, jeweils mit kleinen Geschenken, unterstrichen die soziale Arbeit des Vereins. Krankenbesuche fanden angesichts der Coronaauflagen nicht statt.

Ausfallen musste auch eine geplante Werksbesichtigung im Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Da der Verein in diesem Jahr seinen 120. Geburtstag feiern könnte, war ein Festkommers vorgesehen, der ebenfalls ausfallen musste. Wenn möglich, soll dieser im nächsten Jahr nachgeholt werden.

Kassierer Jürgen Waldenrath berichtete von der soliden finanziellen Situation des Vereins. Das abgelaufene Geschäftsjahr sei mit Gewinn abgeschlossen worden.

Für langjährige Vereinstreue ehrte der Verein eine Reihe von Mitgliedern. So gehören Hans-Karl Deppisch, Karl Lochner, Hans Melber, Patrick Menth, Helga Moser, Norbert Pfrang, Elfriede Nuß, Siegismund Smietana, Georg Ulsamer und Horst-Michael Veeh seit 25 Jahre dem AKUV an. 40 Jahre sind Willi Schuck und Otto Ulsamer dem Verein angehörig. Seit 50 Jahren sind Karl Neeser und Helmut Weiß dem AKUV treu.

Vor 60 Jahren trat Friedrich Bender dem AKUV bei und hält dem Verein seither die Treue und gar 70 Jahre gehört Hans Manger dem AKUV an. Der AKUV bedankte sich bei den Geehrten mit jeweils einer Ehrenurkunde, mit Anstecknadeln und einem Weingeschenk.

Der Vereinsausflug soll in diesem Jahr nach Dresden führen. Einzelheiten werden demnächst mit der Einladung an die Mitglieder herausgegeben.

Die sich anschließende Neuwahl, geleitet von Stadtratsmitglied Florian Menth, bestätigte den bisherigen Vorstand im Amt. So wurden Alfred Gehring als Vorsitzender, Robert Ödamer als stellvertretender Vorsitzender, Erwin Schwarz als Schriftführer und Jürgen Waldenrath als Kassenwart in ihrem Ämtern bestätigt. Als Beisitzer gehören künftig Andreas Langer, Klaus Saliger, Franziska Schimmer, Kurt Vornberger und Manuela Weiß dem Vorstand an. Altersbedingt aus ihren Ämtern ausgeschieden sind Günther Markert und Kurt Kistner. Die Kasse wird weiterhin geprüft von Michael Aulbach und Steffi Krummrein, Fahnenträger bleibt Klaus Saliger.

Bevor der Vorsitzende die Versammlung chloss, bedankte er sich bei den scheidenden Vorstandsmitgliedern für ihre Mitarbeit. Günther Markert gehörte seit 2005 dem Vorstand an und war für den Verein viel unterwegs, als er Einladungen in Baldersheim verteilte. In vielfältigen Positionen war Kurt Kistner tätig. Seine Vorstandsarbeit nahm er 1977 mit dem Amt des Kassenprüfers auf. Schriftführer war Kistner bis 2003, danach Vorsitzender bis 2012 und stellvertretender Vorsitzender bis 2018. Die letzten drei Jahre war er als Beisitzer mit dabei. Besonders in Erinnerung blieben die zahlreichen Vereinsausflüge, die er initiiert hatte. Mit seinem Ausscheiden endet im AKUV eine Ära, lobte der aktuelle Vorstand Kistners Arbeit. g a