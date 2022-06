„Hallo – wie geht’s euch jetzt?“

Weikersheim. Mit Vorgesprächen im Ältestenrat, der Gesprächsrunde Asyl, Pressegesprächen und einer Bürgerversammlung bereitete die Kommune 2015 und 2016 die Bürger auf die damals große Zahl Asylsuchender vor, die in der Kommune erwartet wurden. Klaus Kornberger setzte damals als Bürgermeister auf eine nicht nur von den Vereinen zu tragende Willkommenskultur.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Auch auf Anregung des Landkreises entstanden in vielen Orten, so auch in Weikersheim, Helferkreise, die seit Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine auf der Basis der damals gesammelten Erfahrungen eine große Hilfe für die derzeitigen Neuankömmlinge darstellen.

„Auch wenn die ukrainischen Geflüchteten zur Zeit den Großteil unserer Aufmerksamkeit beanspruchen, haben wir die 2015 und in den Folgejahren aus ihren überwiegend arabisch sprechenden Herkunftsländern nicht vergessen“, betont Ursula Gerstner, die sich von Anfang an im Weikersheimer Helferkreis engagierte.

Mehr zum Thema Buchvorstellung „Siehst du die Grenzen nicht, können sie dich nicht aufhalten“ Mehr erfahren Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Spendenlauf der Kopernikus-Realschule Läufer waren in Bad Mergentheim für den Frieden unterwegs Mehr erfahren

Es sei sehr bedauerlich, dass während der Corona-Pandemie doch so mancher Kontakt verlorenging. Die jüngst ausgesprochene Einladung zum Wiedersehen im evangelischen Gemeindehaus kam offensichtlich gut an: Schon nach ein paar Minuten herrschte zwischen Geschirrgeklapper und fröhlichem Kinderlachen herzliche Kaffeeklatschatmosphäre im für so viele Menschen fast zu kleinen Gruppenraum in Gemeindehaus-Untergeschoss. Die Frauen und Mädchen hatten sich bestens vorbereitet, Gebäck, Fingerfood und Salate mitgebracht und gestalteten so das Wiedersehen zu einem echten Fest.

Gut gehe es ihnen, jetzt. Die Ehemänner seien auf Arbeit, und die Kinder kämen überwiegen gut in ihren Schulklassen von der Grund- bis zur Berufsschule klar. Was fehle, wollten die Helferkreis-Mitglieder in Erfahrung bringen: „Sprachkurse!“

Ihre Männer hätten an ihren Arbeitsplätzen mehr Kontakt, könnten deshalb schon besser Deutsch, berichten die Frauen. An diesem Nachmittag sind es meist die Kinder, die zwischen ihren Müttern und den Helferkreisfrauen dolmetschen: „Meine Mutter sagt, sie bekommt keinen Kurs, weil sie für zwei kranke Kinder da sein muss,“ berichtet eine Tochter.

Eine andere Mutter sucht dringend für ihren 17-jährigen Sohn einen Ferienarbeitsplatz. „Schule ist gut – aber in den Ferien nur zuhause herumsitzen, ist nicht gut,“ argumentiert sie.

Andere berichten, dass ihre Kinder zwar in ihren Schulklassen gut aufgenommen worden seien, aber Einladungen zu Schulfreunden gebe es kaum, wohl auch wegen Corona.

Dankbarkeit

Nicht zu übersehen ist die Dankbarkeit der Frauen für die erfahrene Unterstützung. Nicht zu übersehen ist die Freude der Kinder am gemeinsamen Spiel und Herumtollen. Aufräumen nach dem Treffen? Kein Problem: die Mädchen haben schon längst alles gespült.

Zum Schluss, zwischen viel Lachen, Umarmungen und Kinder sortieren steht noch eine Frage im Raum: „Wann treffen wir uns wieder?“

Ein besseres Echo auf die Einladung zum Wiedersehenstreffen hätte sich der Weikersheimer Asyl-Helferkreis nicht wünschen können.