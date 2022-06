Halber Brückenschlag

Elpersheim. Die ganze Aktion ging schneller über die Bühne als erwartet: Bereits am späten Nachmittag hatte am Dienstag ein Spezialkran der Stuttgarter Firma Scholpp die beiden via Taubertalstraße angelieferten Brücken-Stahlträger am nördlichen Teil der Tauberbrücke Elpersheim eingehoben.

Dabei waren Fingerspitzengefühl von Kranführer und Arbeitern an Mittelpfeiler und Widerlager gefragt. Per Funkgerät stimmten sich die Einhebe-Teams ab und brachten die je 28 Tonnen schweren Bauteile an ihren vorgesehen Platz.

Demnächst sollen zwei baugleiche Träger von der Elpersheimer Altortseite aus über das Flussbett gelegt werden. Darüber werden dann Betonteile aufgebracht, die schließlich die Fahrbahn tragen werden. Die Millimeter-Aktion zog am Dienstag auch einige Schaulustige an, die den Vorgang vom Ufer aus und von den Kiesbänken her filmten und fotografierten. mrz