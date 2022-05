Haagen: Wieder freie Fahrt über die Bogenbrücke

Haagen. Bei herrlichstem Sommerwetter empfing Ortsvorsteher Marco Feidel neben den zahlreich erschienen Bürgerinnen und Bürgern, einigen Ortsvorstehern und Gemeinderäten aus Weikersheim und anderen Teilorten, auch Bürgermeister Nick Schuppert zu dem Festakt.

Den musikalischen Part hatte die Musikapelle Laudenbach übernommen. Der allgemeinen guten Stimmung an diesem Tag schien sich auch der Brückenheilige St. Nepomuk anschließen zu wollen, denn bei genauerem Hinsehen meinte man, ihn etwas lächeln zu sehen. Und die genannte allgemeine gute Stimmung war durchaus berechtigt, da es laut Ortsvorsteher Marco Feidel (augenzwinkernd) nicht so oft vorkomme, dass man in Haagen die Gelegenheit hat, ein „Jahrhundertprojekt“ wie es die historische Brücke darstellt, zu eröffnen.

In Infrastruktur investiert

Im Zuge der Brückenrenovierung, so Feidel, wurde auch in die Infrastruktur von Haagen investiert, wie in den Ausbau und die Verbreiterung von Teilen der Ortsstraße, die Erneuerung der Straßenbeleuchtung oder die restlichen Wohnumfeldmaßnahmen wie die Neugestaltung der Parkplätze inklusive einem neuen Fahrbahnbelag.

Erfreulich fand Feidel auch, dass nicht nur die Ortseinfahrt eine neue Fahrbahndecke erhalten habe, sondern auch der bislang als Holperstrecke gefürchtete Abschnitt der Landstraße L 1001 von Haagen in Richtung Weikersheim. Viele hätten zu dem Erfolg beigetragen: die bauausführenden Firmen, die Mitarbeiter der Stadt und hier stellvertretend für alle Wolfgang Deeg vom Stadtbauamt, bei dem während der Bauzeit die organisatorischen Fäden zusammenliefen.

In den vergangenen Monaten sei sehr gute Arbeit geleistet worden, womit die Brücke in diesem Jahrhundert hoffentlich von weiteren Arbeiten verschont bleibe. Es wäre bestimmt interessant zu erfahren, was die über 180 Jahre alte und so um das Jahr 1837 erbaute Brücke und der Brückenheilige erzählen würden, wenn sie sprechen könnten, so Feidel und Bürgermeister Nick Schubbert unisono. Sie würde sicher über die Menschen und die Geschehnisse rund um die Brücke erzählen, dass sie nicht nur zwei Weltkriege überstanden habe, sondern nach den letzten Kriegsjahren auch dem Gewicht amerikanischer Panzer standhielt.

Dass er bei dieser feierlichen Eröffnung dabei sei darf, sei eine glückliche Fügung, so der Bürgermeister, denn seine erste Wahlveranstaltung habe ebenfalls hier stattgefunden, und auch seine erste Eröffnung als Bürgermeister führe in nun ins idyllische und beschauliche Haagen. Der Architekt dieser mit dem als robust, langlebig und frostsicher geltenden Crailsheimer Muschelkalk gebauten Brücke sei nicht bekannt, doch auch die fast baugleiche Brücke in Tauberrettersheim könnte von ihm stammen.

Schäden immer sichtbarer

Lange Zeit habe nichts das Bauwerk erschüttern können, doch der zunehmende Lastverkehr ließ die Schäden immer sichtbarer werden. Schließlich waren es die immer schwerer werdenden landwirtschaftlichen Fahrzeuge, die letztendlich die Jahrhunderte alte Bausubstanz zermürbten. Eine Generalsanierung und Ertüchtigung waren schließlich unumgänglich geworden. Offenbar habe der Brückenheilige auch auf die Bauarbeiten ein wachsames Auge geworfen, so der Bürgermeister lächelnd, denn mit einer minimalen Verzögerung, die unter anderem auf die Besonderheit der Lagergewölbe zurückzuführen ist und nahezu einer Punktlandung in der Kostenabrechnung, wurden die Baumaßnahmen abgeschlossen. Mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von ca. 580 000 Euro habe die Stadt für Haagen und die Brücke eine Summe investiert, die nicht nur sehr gut angelegt seo, sondern dem Ort und den dort wohnenden Menschen ein nachhaltig schönes Wohnumfeld schaffen wird.

Nicht unerwähnt sollten in diesem Zusammenhang die Förderbehörden von Bund und Land bleiben, konnte doch über die Hälfte der Kosten durch eine Unterstützungsfinanzierung getragen werden. Und dass alles so unkompliziert und fachmännisch durgeführt wurde, sei vor allem der guten Arbeit der Firma Lührs und Gärtner zu verdanken sowie der Begleitung der Maßnahme seitens der Stadt durch Wolfgang Deeg.

Geduldige Anwohner

Anlässlich der feierlichen Wiedereröffnung der Brücke gelte es aber auch, an die Geduld der Anwohner und den Einsatz von Ortsvorsteher Marco Feidel zu erinnern.

Die Musikkapelle Laudenbach begleitete den Festakt musikalisch, die Feuerwehr Haagen bewirtete die Festgäste.

Wenn er nun zusammen mit dem Ortsvorsteher und weiteren Vertretern der Stadt Weikersheim und den Stadtteilen das Rote Band zerschneiden werde, so der Bürgermeister abschließend, wünsche er der Brücke alles Gute und beste bauliche Gesundheit.