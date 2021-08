Groteske Diskussionen

Jetzt ist es genug. Die Diskussionen um die Werbetafel in Weikersheim nehmen groteske Formen an.

In jeder größeren Stadt findet man unzählige Werbeanlagen , auch an Kreuzungen, neben noch mehr Hinweis-, Verbots- und Gebotsschilder. Paradebeispiel ist der Picadillizirkel in London.

Schon vor Jahren gefühlte 30 000 Autos und 100 000 Fußgänger. Von Dutzenden Toten und zahlreichen Verletzten wegen Ablenkung durch riesige Werbeanlagen ist nichts bekannt.

Diese Werbetafel in Weikersheim dient zuallererst der heimischen Wirtschaft (nicht wie immer wieder behauptet wird, dem Betreiber), die wir tunlichst verpflichtet sind zu unterstützen.

Alleine schon wegen der Arbeitsplätze. Und dass das dahinter liegende Fabrikgebäude durch die Werbetafel abgewertet wird,halte ich für Unsinn. Der geneigte Autofahrer schaut, wenn er abbiegen will, auf Straße und Verkehr.

Ich frage mich, ob wir in Weikersheim den Titel “ Stadt “ verdienen oder ob einige Genossen doch lieber in den hinteren Wald wollen.