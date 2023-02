Großes Lego-Event in Weikersheim

Weikersheim. Die Familienkirche Weikersheim veranstaltet im März die „Legotage“. Die Faszination der kleinen Steine macht vor keiner Generation halt. Egal zu welchem Anlass, Legosteine wirken wie ein Magnet auf alle Generationen. Sie lassen sich als pädagogisches Mittel ebenso einsetzen wie zur Problemlösung oder eben einfach nur, um Spaß zu haben. Deshalb veranstaltet die Familienkirche Weikersheim von Freitag, 3. bis Sonntag, 5. März die zweiten Weikersheimer Legotage. Es ist ein Lego-Event für Kids im Alter zwischen acht und 14 Jahren. Insgesamt 40 von ihnen werden Freitagnachmittags und den gesamten Samstag eine Legostadt kreativ aufbauen. Dabei stehen ihnen Bausätze in den verschiedensten Schwierigkeitsstufen (von 10 bis über 5000 Teile) zur Verfügung, ebenso genügend Steine für kreative Freibauprojekte. Neben dem Bauen wird es auch immer wieder abwechslungsreiche Zeiten mit tollen Games, Musik, Legogeschichten und vielem mehr geben. Die fertige Legostadt, aufgebaut und kreiert von den Teilnehmern selbst, wird dann in einem Familiengottesdienst in der Familienkirche Weikersheim den Teilnehmern, Eltern und Besuchern präsentiert. Die Anmeldung läuft über E-Mail an info@vm-weikersheim.de. Alle, die nicht mehr teilnehmen können, besuchen am Sonntag um 10 Uhr den Familiengottesdienst, nach dem man die Legostadt besichtigen kann.

