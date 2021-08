Gottesdienste und Führung

Laudenbach. Die Laudenbacher Kirchengemeinde Sankt Margareta veranstaltet am Sonntag, 15. August, zwei Festgottesdienste und eine Kirchenführung am Abend in der Laudenbacher Bergkirche.

Die Liturgie der Kirche feiert seit langer Zeit am 15. August das Hochfest der Aufnahme Mariens in den Himmel. Die Kirche hat zwar weder in der Heiligen Schrift noch in ihrer Überlieferung einen Bericht über den Tod Marias, aber sie weiß im Glauben, dass Maria als die Mutter des Herrn die vollkommenste Frucht seiner Erlösung ist, und darum glaubt sie auch, dass Maria die Vollendung ihres Lebens beim Dreifaltigen Gott erreicht hat.

Die Ostkirche hat bereits nach dem Konzil von Ephesus im Jahr 431 dieses Marienfest zu feiern begonnen und damit auch dem Glauben Ausdruck gegeben, dass Maria nicht nur in die Herrlichkeit des Himmels aufgenommen und verherrlicht wurde, sondern dass sie das Schicksal der Menschen begeleitet.

Erste bildliche Darstellungen des Festes Mariä Aufnahme in den Himmel finden sich bereits im 8. Jahrhundert. Im ausgehenden 12. Jahrhundert taucht ein neuer Bildtypus auf – Maria auf dem Totenbett im Kreis der Apostel. Christus selbst trägt Maria in den Himmel empor. Diese Darstellung, auch „Heimgang Mariens“ genannt, findet sich in einer für die ganze Region singulären Darstellung im Tympanon des Südportals der Bergkirche. Reste einer ursprünglichen Bemalung aus dem ersten Viertel des 15. Jahrhunderts sind noch erhalten.

Zum feierlichen Hochamt um 10 Uhr kommt Domkapitular Monsignore Andreas Rieg, Regens des Priesterseminars in Rottenburg/Neckar. Den Festgottesdienst um 19 Uhr zelebriert Pfarrer Burkhard Keck und lädt im Anschluss daran – gegen 20.15 Uhr – zu einer Geistlichen Kirchenführung zur Nacht ein.

Nach alter Tradition werden in beiden Gottesdiensten die mitgebrachten Kräuterbüschel gesegnet. Diese Kräutersegnung ist für die fränkische Region bereits für die Zeit unter Karl dem Großen bezeugt.

Nur noch wenig Plätze

Die Anzahl der Sitzplätze in der Bergkirche ist stark reduziert. Daher ist zu allen Gottesdiensten in der Bergkirche eine vorherige Anmeldung im Pfarrbüro erforderlich, e-mail pfarramt.laudenbach@drs.de, Telefon 07934/7282. 10 Uhr: Alle Sitzplätze in der Kirche sind bereits belegt. 19 Uhr: Es sind nur noch wenige Sitzplätze in der Bergkirche frei. 20.15 Uhr: Vorherige Anmeldung zur Führung ist ebenfalls erforderlich.