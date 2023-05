Glückstag für kleine Igelchen

Schäftersheim. Ein besonderer Tag war kürzlich für alle kleinen Igelchen, die ohne fremde Hilfe nicht überleben würden. 2500 Euro gingen an Chris Kilimann von der Igel-Nothilfe Taubertal. Das Geld wird dringend benötigt.

Seit 2012 kümmert sich Kilimann um die unter Naturschutz stehenden Stacheltierchen. Über 500 Igel hat sie bislang aufgezogen, medizinisch versorgt, überwintert und wieder ausgewildert. Das kostet natürlich Geld und hier wollten die Kinder und Jugendlichen der Evangelischen Jugendhilfe Würzburg helfen.

Seit 2021 wohnen Kinder und Jugendliche auf der Scheumühle in Schäftersheim. Gemeinsam mit Schafen, Ponys und Katzen haben sie hier ein Zuhause gefunden. Das Konzept „Jugendhilfe und Gnadenhof“ gibt es im Verein schon etwas länger. Auf der Gemünder Mühle in den Haßbergen werden seit 2009 auch verhaltensauffällige und psychisch kranke junge Menschen betreut. Die Kinder und Jugendlichen sowie die Betreuerinnen und Betreuer der beiden Mühlen haben fleißig Geld eingenommen und gesammelt, so etwa bei einem Osterfest auf der Scheumühle, einem „Tag der offenen Tür“.

Auch der Erlös des 11. Mühlenfestes auf der Gemünder Mühle lockte Nachbarn und Interessierte aus der Umgebung an.

Die Einnahmen der beiden Feste in Höhe von 2500 Euro spendet die Evangelische Jugendhilfe Würzburg jetzt an Chris Kilimann und die „Igel-Nothilfe Taubertal“ für die Versorgung und Pflege ihrer Tiere. Da Chris Kilimann die Ausgaben alle selbst trägt, ist sie auf Spenden und Patenschaftsbeiträge angewiesen. Ein Spendenscheck wurde von Kinder- und Erwachsenenvertretern überreicht. fa