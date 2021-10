Geschichten aus dem prallen Leben

Musikalische Erzählungen direkt aus dem (prallen) Leben standen im Mittelpunkt eines Kulturabends vom Feinsten mit Josef Brustmann und seiner Band am Freitag im Wittenstein-Saal der Tauberphilharmonie in Weikersheim.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Weikersheim. Der in dem oberbayerischen Teisendorf (Landkreis Berchtesgadener Land) geborene und heute in Icking (Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen) ansässige Musiker, Sänger und Kabarettist Josef Brustmann übte nach einem Hochschulmusikstudium zehn Jahre lang das Lehramt an einem Münchner Gymnasium aus. Nach verschiedenen Projekten – unter anderem als Mitbegründer der Musikspektakel „Monacobagage“ und „Bairisch Diatonischer Jodel-Wahnsinn“ – sowie in den Bereichen Theater- und Filmmusik wirkte er seit 2004 zunehmend erfolgreich als Solokabarettist. 2010 entwickelte er mit der populären Schauspielerin und Kabarettistin Marianne Sägebrecht die CD „Sterbelieder fürs Leben“.

Als besondere Auszeichnungen erhielt er unter anderem den „Paulaner-Solo-Kabarettpreis“ (2005) den Deutschen Kabarettpreis (2015), den Gutedel-Kabarettpreis (2017), den Publikumspreis der „Tuttlinger Krähe (2018) und die Ehrengedenkplatte des Walk of Fame in Wolfratshausen (2019).

Erstmals mit Band unterwegs

Auch in der Region ist Josef Brustmann durch mehrere Liveauftritte längst nicht mehr unbekannt. So gastierte er beispielsweise bereits einige Male in der Stadt Weikersheim im Jeunesses-Keller und vor rund zwei Jahren in der Tauberphilharmonie. Erstmalig hingegen präsentierte er sich in der Region gemeinsam mit einer Band. Schon 2019 hatte er mit den vier Musikern im Münchener Lustspielhaus die neue CD „Brustmanns Lust“ vorgestellt, die er gemeinsam mit ihnen aufgenommen hatte. Allerdings konnte das Ensemble aufgrund der Coronakrise bislang lediglich rund zehn Bühnenauftritte vor Publikum ablegen. „Brustmanns Lust“ – so der gleichnamige Titel des Programms – bot in der Tauberphilharmonie eine bunte Palette von Liedern und Melodien, die Josef Brustmann dafür eigens kreiert hat. Die musikalischen Stilrichtungen waren ebenso vielfältig wie die verschiedenen inhaltlichen Motive, die der Musikkabarettist aus dem prallen Leben herausgegriffen hat.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Zum Beispiel schlenderte Brustmann durch München. Dabei trieb es ihn in Reminiszenzen an seine Jugend an der Isar, wo er die schönsten Sommer seines Lebens „geschlürft“ hatte. Oder er landete zur „Happy Hour“ in einer Filiale der Pfister-Hofbäckerei, wo ihn die Verkäuferin mit dem Scherz neckte, dass die Stunde des rabattierten Brotverkaufs eben beendet sei, nachdem er in der Schlange wartend gestanden hatte.

Musikstilistisch spannte Brustmann mit seiner vierköpfigen Instrumentalband einen weiten Bogen von bayerischen Balladen und Elegien über Rock’n’Roll-Songs und irischen Folk bis hin zur Trash-Polka. „Von der Musik komm ich ja her und vom Singen. Das ist meine ganze Lust, das ist mein ganzes Leben“, sagt Josef Brustmann.

Geradezu kongenial spielte er diesmal mit vier begnadeten Musikern zusammen: Benni Schäfer (Kontrabass, Tuba), Luke Cyrus Goetze (Gitarren), Martin Regnat (Akkordeon) und Mathias Götz (Posaune). Die Ensemblemitglieder bewiesen zwischendurch auch solistisch oder im Duett instrumental ihr enormes Talent.

Authentisch

Typisch für den sympathischen und authentisch wirkenden Josef Brustmann waren seine überwiegend heiteren, intelligent-humorigen sowie teils philosophisch-tiefsinnigen Gedanken und Moderationen in durchweg oberbayerischer Mundart.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Zudem typisch waren die verbalen Interaktionen mit dem Publikum. „Ihr schaut’s alle so aus, als seid’s grad aus dem OP-Saal rauskommen“ meinte er lakonisch angesichts der Maskenpflicht für die Zuhörer. Zum Abschluss des offiziellen Programms boten Brustmann und Band ein Repertoire mit pfiffigen, frechen bayerischen Gstanzln, die mit viel Wortwitz garniert so manche Themen sowie bekannte Personen aus Korn nahmen.

Als Zugaben folgten das Lied „Roter Mond“, bei dem Brustmann ein von ihm während der Corona bedingten Auszeit entwickeltes „Reise-Alphorn“ einsetzte, und eine speziell arrangierte Version der Melodie des Traditionsklassikers „Amazing Grace“, bei der nochmals alle fünf Musiker zusammen ihr ganzes Können zeigten. Chapeau! –

Mit „Brustmanns Lust“ boten der Musikkabarettist und seine Begleitband einen höchst unterhaltsamen und kurzweiligen sowie zauberhaften Kulturabend, wie das begeisterte Publikum mit entsprechend stürmischen Applaus uneingeschränkt angemessen mit stürmischem Applaus honorierte.