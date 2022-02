Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Doppel-Auftritt in der Tauberphilharmonie Weikersheim - „Well-Brüder“ und Gerhard Polt werden vom Publikum gefeiert Gerhard Polt in Weikersheim: Am Parkplatz ist noch kein Nichtschwimmer ersoffen

Was und wie soll man darüber schreiben? Gerhard Polt und die Well-Brüder sind seit vier Jahrzehnten ein Paket. Ätzende Kritik und unglaubliche Komik – kaum eine Formation bringt das so charmant zusammen wie die Bayern.