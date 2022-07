„Gefahr für Sicherheit“

Weikersheim/Queckbronn. Vor dem Landeshauptausschuss (Kleiner Parteitag) der FDP in Bad Mergentheim war FDP-Landtagsabgeordneter Christian Jung im Main-Tauber-Kreis unterwegs und inspizierte verschiedene Landesstraßen, die in einem schlechten Zustand sind, so die FDP in einer Pressemitteilung.

In der Stadt Weikersheim habe der verkehrspolitische Sprecher der FDP/DVP-Landtagsfraktion zusammen mit Bürgermeister Nick Schuppert - Bürgermeister für Weikersheim (SPD), dem stellvertretenden Bürgermeister und FDP-Landtagskandidaten 2021 Kreisrat Jürgen Vossler, Queckbronns Ortsvorsteher Paul Stürzenhofäcker und FDP-Kreisvorsitzenden Benjamin Denzer die Landesstraße L 1003 zwischen Weikersheim und Queckbronn begutachtet. Bei der Begehung eines Teilabschnitts dieser Landesstraße waren sich alle Beteiligten einig, dass der Zustand nicht akzeptabel sei.

„Die Straßenschäden im Main-Tauber-Kreis haben ein Ausmaß, dass eine konkrete Gefahr für die Verkehrssicherheit besteht. Hier muss die Landesregierung umgehend handeln“, sagte Christian Jung. Es sei bedauerlich, dass im Wahlkreis des früheren Landesministers und heutigen Landtagsvizepräsidenten Prof. Dr. Wolfgang Reinhart MdL (CDU) die Landesstraßen insgesamt in einem so schlechten Zustand seien. „Leider ist die L 1003 nicht die einzige Problemstraße im Main-Tauber-Kreis. Nach einer Antwort von Verkehrsminister Winfried Hermann (Bündnis 90/Die Grünen) auf eine Kleine Anfrage meines Landtagskollegen Stephen Brauer und mir sind hier im Landkreis 50,5 Prozent der Landesstraßen in den beiden schlechtesten Zustandskategorien eingestuft, darunter 28,4 Prozent der Landesstraßen in der schlechtesten Kategorie“, sagte Christian Jung weiter. In verschiedenen parlamentarischen Initiativen will der liberale Abgeordnete nun im Detail in Absprache mit den Kommunalpolitikern vor Ort die grün-schwarze Landesregierung mit dem Zustand der Straßen-Infrastruktur im Main-Tauber-Kreis konfrontieren. fdp