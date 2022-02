Weikersheim/Neubronn. Aus Anlass des russischen Einmarschs in die Ukraine veranstaltet die evangelische Verbundkirchengemeinde Weikersheim-Neubronn in den nächsten Wochen mittwochs „Gebete für den Frieden“.

Was niemand sich vorzustellen gewagt habe, so die Veranstalterin, sei Wirklichkeit geworden: seit einigen Tagen herrsche Krieg in Europa. Der russische Angriff auf die Ukraine löse Entsetzen und Angst aus.

Mitfühlen

Die Menschen fragten sich: Was kommt auf die Menschen in der Ukraine und Russland zu? Wie wird sich die Situation auf Menschen in Deutschland und weltweit auswirken?

Mit dem „Werkzeug“ des Gebets will auch die evangelische Verbundkirchengemeinde Weikersheim-Neubronn Sorgen und Ängste der Christen vor Gott bringen, mit den betroffenen Menschen mitfühlen und Gott um die Stärkung alle friedensstärkenden Kräfte bitten.

In Weikersheim startet das „Gebet für den Frieden“ am Mittwoch, 2. März, 18 Uhr, in der Stadtkirche St. Georg, in Neubronn um 19 Uhr in der St.-Georgs-Kirche. Zeit und Ort bleiben für die Mittwoche während der Passionszeit gleich.