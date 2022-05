Funkelnde Gershwin-Klänge

Weikersheim. Das Landespolizeiorchester Baden-Württemberg sorgte mit rund 40 Musikerinnen und Musikern in der Tauberphilharmonie Weikersheim für ein hochkarätiges Programm. Die gleichzeitig laufende TV-Übertragung des DFB-Pokalfinales in Berlin hatte ihren Anteil daran, dass am Samstagabend der große Konzertsaal nur zu einem knappen Drittel besetzt war.

Die Profimusiker widmeten ihr Benefizkonzert dem Arbeitskreis Sucht- und Gewaltprävention Main-Tauber (AkS), dessen Förderverein mit einer namhaften Spende rechnen durfte. Landrat Christoph Schauder, der sich mit Sozialdezernentin Elisabeth Krug vom AkS-Vorstand das hochklassige Konzert nicht entgehen ließ, zeigte sich hocherfreut über die Zusage des namhaften Orchesters, das nicht zuletzt dank der Initiative von Heilbronns Polizeipräsident Hans Becker ins Taubertal kam.

Wiederbelebter Klangkörper

Bestens aufgelegt war vor allem Chefdirigent Stefan Halder, der während des Konzerts mit großer Dankbarkeit von der Wiederbelebung des Landespolizeiorchesters berichtete, das seit 2019 um 15 Planstellen aufgestockt werden konnte.

So wurde es möglich, verstärkt eingehende Auftrittswünsche von Kliniken, Altersheimen und Schulen mit kleineren Ensembles zu erfüllen. Der Klangkörper ist das einzige Berufsblasorchester in Trägerschaft des Landes.

Das mit Holz- und Blechbläsern, Kontrabass, Piano, Schlagzeug und Percussion stark besetzte Orchester hatte Mastro Halder immer im Griff, ohne den temperamentvollen Bläsern beim Parforce-Ritt durch die sinfonische Blasmusik Fesseln anzulegen.

Tänzerisch mit dem Wettbewerb um einen Kuchen („Cake Walk“) begann die „Suite of Old American Dances“ von Robert Russel Bennett, gefolgt von einem schottischen Rundtanz, der mit melodischen Klarinettenklängen an eine langsame Polka erinnerte. Wie ein Vorläufer des Foxtrotts geriet der temporeicher Vortrag des dritten Tanzes („Western One-Step“); als Kontrast zur Dramatik gelangen besonders die lyrischen Einschübe. Der „Wallflower Waltz“ wirkte wie ein eher bedächtiger Walzer. Umso fröhlicher endete die Tanz-Suite mit dem temporeichen fünften Tanz mit synkopierten Melodien des Ragtime, einem Vorläufer des Jazz. Der Komponist und Hochschullehrer Tomislav Baynov ließ am Klavier funkelnde Gershwin-Klänge durch den Saal perlen und zeigte sich im variantenreichen Dialog mit dem Blasorchester bei der „Rhapsody in Blue“ als Meister seines Fachs. Schwerer hatte er es vor der Pause mit Gershwins „Klavierkonzert in F-Dur“, denn die Akustik im Saal favorisierte den mit einem konkurrenzlosen Volumen agierenden Bläser-Klangkörper. Dafür verwoben sich Holz- und Blechbläser zu einem selbst im Tutti-Klang stark ausdifferenzierten Klanggebilde.

Virtuose Soli

Von dem 1984 in Böblingen geborenen Jazzmusiker und Komponisten Tobias Becker kam die Jazz-Suite „12-9-6“ zur Aufführung, ebenso wie die opulente Komposition „A Swabian in New York“ von Fynn Müller, einem weiteren jungen Komponisten aus dem „Ländle“. Nicht nur bei diesen Stücken glänzten zahlreiche Bläsersolisten mit virtuosen Soli.

Standing ovations waren der vierdiente Lohn. Der Vorsitzende des AkS-Fördervereins Alois Gerig dankte dem Dirigenten und dem Orchester und „forderte“ entschieden die unvermeidliche Zugabe. Bejubelt wurde ein zackig präsentierter Radetzky-Marsch von Johann Strauß; die einzige, wirklich populäre Komposition des Vaters. Maestro Stefan Halder organisierte in sportlicher Manier das leise und donnernde Mitklatschen des Publikums bei der ersten und zweiten Wiederholung der Melodie. Für die Fußballfreunde gab es noch einen Bonus, denn nach einer kurzen Heimfahrt konnten sie noch den Höhepunkt des Pokalspiels erleben, das nach 120 Minuten mit einem 1:1-Unentschieden ins Elfmeterschießen ging.