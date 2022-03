Für Natur und Umwelt engagiert

Weikersheim. Der Schwäbische Albverein setzt sich als anerkannter Naturschutzverein sowohl für den Naturschutz, als auch für die Landschaftspflege ein.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Neben der Pflege einer Magerwiese im Naturschutzgebiet Mutzenhorn, dem Bau eines Bienenhotels und zahlreicher Nistkästen hat die Ortsgruppe Weikersheim im Schwäbischen Albverein in diesen Tagen mit dem Pflanzen von fünf Kirschbäumen erneut ihr Engagement für Natur und Umwelt unter Beweis gestellt. In enger Zusammenarbeit mit dem Bauhof der Stadt Weikersheim wurde am Kreisel der alten Schäftersheimer Straße eine Kirschenallee angelegt und damit die Lücke zu den bereits stehenden Bäumen geschlossen. Während die Mitarbeiter des Bauhofs unter Leitung von Clemens Semmler die Bäume fachgerecht in die Erde pflanzten, wurden die Kosten für die Anschaffung vom Albverein Weikersheim übernommen.

Darüber hinaus wird sich der Albverein auch in Zukunft um das Schneiden der Bäume kümmern. Sobald die Kirschbäume ihre ersten Früchte tragen werden, können diese von Spaziergängern, Radfahrern und Wanderern gepflückt werden.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2