Für jedes Kind das passende Spiel

Weikersheim. Besser hätte es nicht laufen können: Das Herbstfest der Gemeinschaftsschule war, so das einhellige Urteil von Veranstaltern und Gästen, ein voller Erfolg. Jede Menge Action gab’s von bejubelten sportlichen Höhenflügen bis zu konzentrierter Gestaltungstätigkeit – und dazu natürlich dank engagierter Elternhilfe Verköstigung vom Feinsten.

Ganz gewaltig rund ging es in der GMS-Mensa: Rund um die acht Tischkicker, an denen insgesamt 108 Teilnehmer mit jeder Menge Einsatz Punkte sammelten, sorgten Fans gewaltig für Stimmung. Ob nun das „Team Bürgermeister“ – mit Nick Schuppert und Konrektorin Gudrun Wolf, die sich sichtlich über jeden erzielten Treffer freute –, ob Lehrer-, Eltern- oder Schülerteams: alle gaben ihr Bestes, feilten im Verlauf der zahlreichen Durchgänge immer weiter an der Dreh-, Ruck- und Ziehtechnik, um den Ball möglichst effektiv durch die gegnerische Abwehr Richtung Tor zu lenken und unter Beifall und Jubelrufen im Kasten zu versenken.

Siegerteams bejubelt

Wer genau wem die Daumen hielt, war im sportlichen Gewusel nicht immer klar herauszufinden – egal: die Siegerteams wurden ganztägig ebenso bejubelt und mit Applaus unterstützt wie die unterliegenden Duos.

Fehlte mal da, mal dort ein Stürmer oder eine Verteidigerin, war auch das kein Problem: Vorrangig ging es um das Dabeisein und den Spaß am Spiel ging. Und so war schnell ein Ersatz zur Stelle, damit das Spiel weitergehen konnte. Seit Jahren gehört das Kickerturnier fest zur Herbstfesttradition, um die sich insbesondere GMS-Konrektorin Gudrun Wolf, Barbara Hofmann und Klaus Leimester verdient machen.

Nicht nur sie, sondern die komplette Schulfamilie freute sich riesig, dass nach der Corona-Zwangspause jetzt endlich wieder kunterbunt und dann auch noch bei bestem Wetter gefeiert werden konnte. Wer sich beim Kicken oder den vielfältigen sonstigen sportlichen Aktivitäten so richtig ausgetobt hatte, konnte sich am Grillstand oder der wirklich reich bestückten Kuchentheke für die nächste Runde stärken.

Den Teilnehmenden wurde nicht nur beim Kickerturnier einiges abverlangt: Im „Käfig“-Sportareal konnten sich die Kids bei Minigolf, Sackhüpfen, Kastanienzielweitwurf und an diversen Balance-Sportgeräten beweisen, im Schulhof mit perfekter Unterstützung der Royal Rangers einen Baum bis in die höchste Höhe erklimmen, auf der Wiese beim Rangerkarussell ins Trudeln und auf der Ranger-Slackline manchmal auch ganz schön ins Schwitzen kommen.

Ruhiger ging’s zu beim Kinderschminken, der Herstellung von Pompon-Schlüsselanhängern, bei Laubsägearbeiten, in der Herbstfest-Druckwerkstatt oder beim Musizieren auf der Veeh-Harfe. Dass sich neben der kompletten GMS-Schulfamilie auch die Firmen Bdtronic und Wittenstein fürs Herbstfest einspannen ließen und die mit Blick auf die Zukunft anstehenden beruflichen Fragen älterer Schülerinnen und Schüler gern beantworteten, rundete das Herbstfest für alle perfekt ab.