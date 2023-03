Für das Führen von Robotern zertifiziert

Bad Mergentheim/Weikersheim. Die Schüler der Zweijährigen Berufsfachschule der Ausrichtung Elektrotechnik und Metalltechnik an der Gewerblichen Schule Bad Mergentheim erhielten, begleitet von ihrem Fachlehrer Michael Schurk die Chance, den Roboterführerschein bei der Firma CeraCon in Weikersheim zu absolvieren. Die Schirmherrschaft über diese Kooperation und das Zertifikat hat die Jugendtechnikschule Taubertal.

Konkrete Umsetzung

Zwei Tage lang erlebten die Schüler Industrieroboter in Aktion. Das Technologie-Unternehmen öffnete hierfür sein Technikum und ermöglichte Einblicke in das Innenleben und die Bewegungsmöglichkeiten von Robotern. Im Lohnfertigungswerk gewannen die Schüler einen direkten Einblick in die Produktionsumgebung der CeraCon Anlagen. Die Spezialisten für Dichtungsaufgaben bei CeraCon führten unterschiedliche Anwendungsfelder der Robotertechnologie vor, um den Schülern vom abstrakten Programm im Roboter die konkrete Umsetzung aufzeigen zu können. Darüber hinaus wurde ein Bewegungsprogramm für unterschiedliche Industrieroboter geschrieben.

„Bereits seit 2015 bieten wir hier diesen Roboterführerschein an“, erinnert sich Hubert Muhler, der diesen betreut und im Team mit dem Ausbilder der gewerblich-technischen Berufe, Janis Rupp, die Schüler begleitete. Zum Abschluss wurde mit den gelernten Kenntnissen ein Anwendungsprogramm geschrieben und ein wasserdichter Bilderrahmen beschäumt, welchen die Schüler mit nach Hause nehmen durften.