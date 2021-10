Führung durch die „Schönen Zimmer“

Weikersheim. Seltene Einblicke in die Arbeit der Textilrestaurierung erhält man bei zwei Sonderführungen am Sonntag, 10. Oktober, in Schloss Weikersheim. Die Restauratorinnen Diane Lanz und Gabriele Schrade präsentieren um 13.30 und 15 Uhr Kostbarkeiten aus dem „Schönen Zimmer“ der Fürstin Elisabeth Friderike Sophie, die derzeit geschlossen sind. Nach ihrer Restaurierung werden 14 Tapisserien aus dem 17. Jahrhundert wieder an ihren ursprünglichen Ort verbracht. Zum Zeitpunkt der komplizierten Montage geben die Restauratorinnen mit ihren kostenlosen Führungen einmalige Einblicke. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, für die 15-Uhr-Führung sind noch Plätze frei. Anmeldung ist nötig, ebenso ein 3G-Nachweis. Bei einem Online-Vortrag am selben Tag um 10 Uhr gibt Restauratorin Susanne Michels Einblicke in ihre Forschungen zu einer seltenen Applikationstapete; Anmeldung unter lea.rechenauer@ssg.bwl.de bis 8. Oktober. Für die Führungen: Anmeldung unter Telefon 07934/992950 erforderlich. peka

