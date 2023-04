Frühling in gräflichen Zeiten

Weikersheim. Schon Graf Carl Ludwig hatte seine Freude am „Aurikel-Theater“ mit den kostbaren Pflanzen. Im Kastellangarten des Weikersheimer Schlosses sind jetzt wieder rund 100 Aurikeln in historischem Ambiente zu sehen.

Ähnlich gefragt wie die wertvollen Tulpen waren die an sich unscheinbaren Pflanzen ab dem 17. Jahrhundert in Europa. So verwahrte auch der Hohenloher Graf Carl Ludwig laut einer Inventarliste aus dem Jahr 1745 die stattliche Anzahl von „900 Scherben von Stein, Porcellain und Erden, mit Nelken und Aurikeln“ in seiner Orangerie. Zur Blütezeit hatte sie der Hofgärtner dann an geeigneter Stelle zu präsentieren. Die Aufstellung auf hölzernen Stellagen, die dazu verwendet wurden, trug den Namen „Aurikel-Theater“. Diese alte Tradition pflegen die Weikersheimer Schlossgärtner. Mehr als 80 Sorten der echten Gartenaurikel, teilweise mit ihren botanischen Namen beschriftet, sind bis zum 1. Mai täglich von 9 bis 18 Uhr im Kastellangarten (zugänglich vom Innenhof aus) zu bewundern – eine Vielfalt der Farben, Farbmischungen und Blütenformen, wie sie für Schlossgärten wohl einmalig ist. peka