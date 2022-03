Frühjahrsputz im Freibad

Neubronn. Auftakt beim Förderverein Höhenwaldschwimmbad Neubronn (FöHN). Lange bevor die ersten Badegäste sich im Freibad ins kühle Nass stürzen können, ging es für die Helfer des FöHN am Samstag beim ersten Arbeitseinsatz in diesem Jahr los.

Nach der ersten Bestandsaufnahme der Winterschäden wurden die Liegeflächen vom Laub befreit. Mit schwerem Gerät, Laubbesen und Rasenmäher machten sich die Mitglieder an die Arbeit. Der Erfolg kann sich sehen lassen: Rund drei Ladewägen, unzählige Schubkarrenladungen und gefüllte Eimer kamen an Laub zusammen. Die Duschen glänzen bereits in einen neuen Anstrich und die Sträucher und Hecken rund ums Bad bekamen ihren Frühjahrsschnitt. In den nächsten Wochen sollen jeweils Samstag ab 10 Uhr die Umkleiden auf Vordermann gebracht werden, das große Schwimmbecken muss gesäubert und gestrichen werden und die eine oder andere Bank im Schwimmbad benötigt ebenfalls noch eine Aufhübschung. Wann was gemacht wird, steht immer aktuell auf der Homepage des Vereins www.freibad-neubronn.de. ak

