Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Tauberphilharmonie - Buntes Konzertprogramm im Frühjahr / Kabarettistin Sarah Bosetti gastiert am 14. Mai in Weikersheim Frühjahrsprogramm in der Tauberphilharmonie: Große Orchester und besondere Frauen

Große Orchester und beeindruckende Frauen: Im Frühjahr geben sich große Künstlerinnen und außergewöhnliche Musiker die Klinke in der Tauberphilharmonie in die Hand.