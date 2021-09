Laudenbach. Wieder ein Jahr ohne Bier und Wein, Musik und Tanz, Spießbraten und Pommes: Aus coronabedingten Gründen muss das Herbst- und Weinfest in Laudenbach ausfallen, jedoch wird es nicht vergessen. Deswegen veranstaltet die Musikkapelle Laudenbach am Sonntag, 12. September ein Platzkonzert auf den Marktplatz am Marienbrunnen. Ab 11 Uhr spielt die Jugendkapelle gemeinsam mit der Musikkapelle zur Unterhaltung. Es wird darum gebeten die gültigen Coronaregeln einzuhalten. pm

