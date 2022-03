Friedenskundgebung auf dem Weikersheimer Marktplatz: „Gemeinsam können wir viel erreichen”

Weikersheim. Der Schock über den am 24. Februar in Europa ausgebrochenen Krieg war den Menschen am Freitag auch zwei Wochen nach dem Beginn der Invasion noch deutlich anzumerken. Es ist ruhig auf dem Platz, Luftballons, Plakate, Kleidungsstücke in den ukrainischen Landesfarben setzten ein klares, gemeinsames Signal: Es ist nicht recht, dass Putin die Ukraine mit Krieg überzieht. Das muss ein Ende haben.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Als „Menschen des Friedens“ begrüßte Martina Seyfer (SPD) die vielen Teilnehmer, alle immer noch fassungslos angesichts Flucht, Leid und Sterben in der Ukraine. In Solidarität gelte es, alle aufzurufen, sich gegen Gewalt einzusetzen.

Mit dem lateinischen – zur Entstehungszeit also weltweit verständlichen, in Taizé neu vertonten und so populär gewordenen – Lied „Ubi caritas et amor Deus ibi est“ (Wo Liebe ist und Güte, da wohnt Gott) eröffnete der Schulchor des Gymnasiums die musikalische Begleitung, die der Posaunenchor Elpersheim gemeinsam mit Weikersheimer Bläsern ergänzte.

Immer informiert sein Die wichtigsten News des Tages FN Mittags Newsletter - Jetzt anmelden! Mehr erfahren

Dringende Bitte um Hilfe

Weikersheims Bürgermeister Nick Schuppert freute sich über das deutlich sichtbare Signal, das Fraktionen, Kirchen, Musiker, Vereine und die drei Familien, die Zeitungsleser morgens mit ihrem Aufruf zu Hilfsgüterspenden aufgerüttelt hatten, gemeinsam mit den Teilnehmenden an diesem Abend setzten.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Nicht des Putinschen Angriffskriegs wegen, aber perfekt zum Anlass passend, trugen die vorm Rathaus halbmast aufgezogenen Fahnen Deutschlands und der Europäischen Union Trauerflor: Erstmals beging Deutschland an diesem Tag den Nationalen Gedenktag für die Opfer terroristischer Gewalt.

© Inge Braune

Nie habe er gedacht, in fast unmittelbarer Nachbarschaft auf europäischem Boden einen Krieg erleben zu müssen, nicht einmal 77 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs über Hilfspakete, Notunterkünfte und Spenden sprechen zu müssen. Es gelte, zu teilen, zu helfen, den betroffenen Menschen unterstützend unter die Arme zu greifen, so Schuppert. Dringend bat er nicht nur die Anwesenden, darüber nachzudenken, ob und wie sie Wohnraum für die Geflüchteten zur Verfügung stellen könnten, da es nicht mehr genug staatliche Schutzräume gebe. Schließlich seien die vor früheren Katastrophen geflohenen Menschen nach wie vor hier. Selbst Containerunterkünfte seien nur schleppend realisierbar. Wer auch immer mit Raumangeboten, als DolmetscherIn oder anderweitig helfen könne, möge sich beim Rathaus melden. Nähere Infos sind auf der Homepage der Stadt, über Aushänge und bei der Touristinformationzu erhalten. Jüngst erklang Beethovens „Ode an die Freude“ aus dem letzten Satz der neunten Sinfonie auf dem Maidan in Kiew; am Freitagabend intonierten die Elpersheimer und Weikersheimer Bläser die aktuell so symbolische Europahymne.

Mehr zum Thema Krieg in der Ukraine Tauberbischofsheim: MGG setzt Zeichen für den Frieden Mehr erfahren Solidarität Freudenbergs Bergfried strahlt in Landesfarben der Ukraine Mehr erfahren Jugendrotkreuz Aktion „Kinder helfen Kindern“: Die Hilfsbereitschaft der Bürger ist enorm Mehr erfahren

Gebet für den Frieden

Leise sangen oder summten etliche Teilnehmende mit. Für die drei großen kirchlichen Gemeinschaften sprachen Pastor Sebastian Bukowski (Volksmission/Familienkirche), Pfarrer Andreas Vogt (Evangelische Kirchengemeinde Weikersheim-Neubronn) und Istvan Gegoe (Katholische Kirche). Gerade in Zeiten wie diesen gehöre der Glaube „mitten rein“, so Bukowski unter Verweis auf den alttestamentlichen Bibeltext aus Jesaja, aus dem bereits die Friedensbewegung der 80er Jahre das Stichwort „Schwerter zu Pflugscharen“ entlehnte. Auch Vogt, der in Vertretung für Dekanin Renate Meixner bei der Kundgebung sprach, bezog sich auf diese für Vertrauen werbende Textpassage des Propheten, die vom durch Gott zwischen den Nationen geschaffenen Recht spricht. Eindrucksvoll ist auch die Schlusspassage: „Sie erheben nicht das Schwert, Nation gegen Nation, und sie erlernen nicht mehr den Krieg.“

Mit einem mit viel Beifall bedachten flehentlichen Gebet für den Frieden schloss sich Gegoe den Vorrednern an. Hans Albrecht Müller, der seit über zwei Jahrzehnten enge berufliche und verwandtschaftliche Beziehungen in die Ukraine pflegt und den Aufbruch des Landes und das lebendige Sehnen nach Freiheit und Demokratie miterlebt, stellte schnell eine erste Hilfslieferung zusammen. Beim Transport nach Lwiv/Lemberg passierte er gemeinsam mit seinem Sohn nicht endende Schlangen Flüchtender, die bei eisigen Minusgraden oft tagelang unterwegs waren, bepackt mit schnell, teilweise nur in Plastiktüten zusammengerafften Habseligkeiten. „Herzzerreißende, leidvolle Situationen“ erlebte er, aber auch „ungeheure Tapferkeit und Einigkeit, die höchsten Respekt verdienen.“

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Bis in die Gassen hinein standen Menschen auf dem Weikersheimer Marktplatz (oben), die aller Corona-Abstandspflichten zum Trotz einander und den ukrainischen Kriegsopfern bei der Friedenskundgebung sehr nah waren. „Stoppt Putin – Beendet den Krieg“ forderten die gut 400 Teilnehmer. Friedensklänge steuerten Schulchor und Posaunenchor Elpersheim bei. © Inge Braune

Größte Sorgen

Größte Sorge bereiten ihm die jetzt auch auf die Westukraine übergreifenden aktuellen Angriffe, die nicht nur eine zweite Fluchtwelle wahrscheinlich machen, sondern aufgrund der wohl kaum möglichen Aussaat Auswirkungen bis nach Afrika haben dürften, weil sie dort der nächsten Hungerkatastrophe Vorschub leisteten. Auch deshalb müsse „dieser Despot möglichst bald gestoppt werden“.

Unterstützt wird Müller durch den Elpersheimer Ortsvorsteher Hans-Joachim Haas und den Neubronner Stadtrat Waldemar Hein und ihre Familien. Vor allem mit Lebensmitteln, Medikamenten, Verbandszeug, Hygieneartikeln und Isomatten für Notunterkünfte wollen sie den Opfern helfen und sammeln auf dem Forstdienst-Betriebshof (Tauberhöhe 32) bis Donnerstag jeweils von 9.30 bis 12 und von 16.30 bis 19 Uhr die oben genannten Sachspenden. Diese werden voraussichtlich ab dem 19. März mit dem 40-Tonner des Elpersheimer Ortsvorstehers auf die Reise zur polnisch-ukrainischen Grenze gehen. „Gemeinsam können wir viel erreichen“, so Hein, der dringend appellierte, auch langfristig zusammenzustehen.

Mit dem Antikriegslied „Sag mir, wo die Blumen sind“ und dem von Martina Seyfer, Carolin und Melanie Hebel vorgetragenen ökumenischen Friedensgebet von Sr. Mary Grace Sawe endete die Kundgebung.