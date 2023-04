Freunde der Jeunesses sammeln eifrig

Weikersheim. Lange haben sie coronabedingt darauf warten müssen, doch jetzt war es so weit: endlich konnten die Mitglieder des Vereins „Freunde der Jeunesses Musicales Deutschland“ zu ihrer Mitgliederversammlung zusammenkommen, um Rückblick auf die vergangenen Coronajahre zu halten und ihre künftigen Aktivitäten zu besprechen. Eingeladen hatte der rührige Vorstand um den Vereinsvorsitzenden Dr. Jochen Selbach, mit dabei waren auch die Mitglieder des neu konstituierten Beirats unter ihrem Vorsitzenden Marcus Wirthwein.

Im Verein hat es in der zurückliegenden Zeit einen erfreulichen, stetigen Mitgliederzuwachs gegeben, so stellte Dr. Selbach fest und bedankte sich bei der Geschäftsstelle der Jeunesses Musicales (JMD) und besonders bei Natascha Füger für die tatkräftige Unterstützung.

Eine ganz besondere Herausforderung für die Aktiven wird die Begleitung der diesjährigen Opernaufführung „Der Liebestrank“ sein. Bei jeder Vorstellung wird der Stand des Freundesvereins an exponierter Stelle aufgebaut werden und den „Liebestrank“ – eine besondere Weinkreation aus gutem Hause – anbieten. Der Kaufpreis enthält einen großen Spendenanteil, der an die Jeunesses Musicales Deutschland (JMD) weitergeleitet wird. Viele namhafte Spender, so Dr. Selbach, würden die Arbeit des Vereins und damit der JMD mit vielen, oft im fünfstelligen Bereich angesiedelten Spenden wesentlich unterstützen. Die stellvertretende Vorsitzende Stefanie Jerger berichtete von der letzten „Musikalischen Sommergesellschaft“. Diese wird alljährlich im Rahmen des Kammermusikkurses für besondere Sponsoren und Förderer veranstaltet. Im Nachgang dieses inspirierenden musikalisch-kulinarischen Wochenendes konnte ein erheblicher Betrag an Stipendien an die jungen Musiker weitergeleitet und zusätzlich der JMD-Kapitalstock erhöht werden.

Es schloss sich der Bericht von Dr. Ulrich Wüster an, dem Generalsekretär der JMD. Die Coronajahre seien durchaus schwierig gewesen, doch bereits im vergangenen Jahr habe man wieder schwarze Zahlen geschrieben. Das letzte Opernprojekt „Carmen“ – pandemiebedingt durften pro Aufführung nur 400 Plätze vergeben werden – war komplett ausverkauft. Die derzeit in Planung befindlichen Kurse seien bereits sehr gut ausgelastet. Als Beispiele nannte Wüster das „mu:v-Camp“, das alle zwei Jahre durchgeführt wird und unter dem Thema „Dynamik-Intensität-Neugier“ steht.

Die Konzertreihe „Zweitakt“ wurde speziell für junge Talente eingerichtet, darüber hinaus werden Konzerte in enger Kooperation mit dem Gymnasium Weikersheim veranstaltet. Das „Exzellenzlabor Oper“ – ein High-End-Kurs für Sänger unter der Ägide von Prof. Brigitte Fassbender – ist in Vorbereitung und benötigt noch tatkräftige finanzielle Unterstützung.

Nicht unerwähnt ließ Dr. Wüster die Stiftung eines wertvollen Flügels aus Anlass des 100. Geburtstages von Günther Drews, der bereits sehr gute Dienste bei der Ausbildung der jungen Musiker leiste. Zum Schluss seiner Ausführungen wies der JMD-Generalsekretär auf die veränderten gesellschaftlichen Rahmenbedingungen für die musikalische Ausbildung hin. Die viele am Computer verbrachte Zeit bietet immer weniger Platz zum Musizieren in Gruppen und Orchestern. Hierdurch sei eine zunehmende Vereinzelung feststellbar. Seiner Meinung nach müssten besondere Anstrengungen unternommen werden, Musik in der sich wandelnden Welt stärker zu positionieren. Andreas Kreissl, der Schatzmeister des Freundesvereins, legte den sehr ausgewogenen Kassenbericht vor. In den Jahren 2021 und 2022 konnten erfreulich hohe Spendenbeträge erzielt und an die JMD weitergeleitet werden. Kassenprüfer Gerhard Schwarz konnte eine einwandfreie Kassenführung bescheinigen, weshalb dem Vorstand einstimmig die Entlastung erteilt werden konnte.

Zum Ende der sehr harmonisch verlaufenen Mitgliederversammlung war eine ausgesprochen positive Stimmung des Neu-Aufbruchs zu spüren. FJMD