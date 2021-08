Freude über Zuschuss

Weikersheim. Was braucht der Mensch zum ZAMschrauben? Neben Know-How und Freude am Reparieren – das ist reichlich vorhanden in Weikersheim – braucht es auch gut sortiertes Werkzeug. Beim Umweltministerium gab nun es Fördermöglichkeiten, da Reparatur-Cafés gelebte Nachhaltigkeit sind: Wirtschaftlichkeit, praktischer Umweltschutz und die Stärkung des sozialen Miteinanders stehen im Mittelpunkt.

Bisher stellen alle Reparateure von ZAMschrauben ihre privaten Werkzeuge und auch Verschleißteile kostenlos zur Verfügung. Dies sei kein dauerhafter Zustand, heißt es in einer Pressemitteilung. Es sei auch sehr umständlich, jedes Mal alles ein- und wieder auszupacken. Deshalb benötige das Reparatur-Cafe Grundausstattung an Werkzeug und Materialien, sowie Kisten und einen Schrank, um diese aufzubewahren. Außerdem ist man Corona-bedingt vom Familienzentrum ZAM in den katholischen Gemeindesaal ausgewichen. Dort sei man sehr willkommen, aber die Miete brauche das Spendenaufkommen fast auf.

© Müller

„Daher ist es toll, dass das Umweltministerium unseren Antrag in vollem Umfang stattgegeben hat. Wir haben 1200 Euro erhalten, für Werkzeug, einen Schrank, diverse Materialien und Unterstützung bei der Miete“, freut sich Angela Müller vom ZAM.

ZAMschrauben will mehr als nur reparieren. „Wir wollen Menschen ermutigen, ihre Sachen auch selbst zu reparieren. Wir wollen Müll vermeiden, kostbare Grundstoffe und Geld sparen und den CO2-Ausstoßes reduzieren“, so Angela Müller.

Das Reparatur Café ist immer am ersten Samstag im Monat von 10 bis 14 Uhr. Das nächste findet am 4. September im katholischen Gemeindesaal statt. Wie immer gibt es auch Kaffee und Kuchen. Allerdings ist die Teilnahme wegen der neuen Verordnung nur mit dem Nachweis geimpft, getestet oder genesen möglich.