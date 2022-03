Freude an Musik und Miteinander

Die Verleihung des Deutschen Jugendorchesterpreises findet am Sonntag, 27. März, um 11 Uhr in der Tauberphilharmonie statt.

Weikersheim. Der Wettbewerb, den die Jeunesses Musicales Deutschland 2020/2021 bereits zum 13. Mal bundesweit durchgeführt hat, steht unter der Schirmherrschaft der Bundesjugendministerin. Er stellt die eigenverantwortliche Umsetzung eines Konzertprojekts durch die Jugendlichen in den Vordergrund und zeichnet neben der musikalischen Qualität auch die kreative Umsetzung eines Programms aus. Bei der Preisverleihung stellen Jugendliche ihre Projekte vor, für die ihr Orchester beim Wettbewerb nominiert wurde. Unter Leitung von Martin Lentz treten sie mit einem musikalisch bunt gemischten Programm auch als ein gemeinsames Ensemble auf.

Alle Orchester, die sich beworben und für kreative Konzertprojekte engagiert hatten, haben hohen Respekt und Anerkennung verdient. Dafür, dass sie ihre Ideen weiter verfolgt und zusammen gehalten haben, als die Corona-Pandemie die Orchester monatelang zum „Still“stand zwang. So hat die Ausnahmesituation schmerzlich und schön deutlich gemacht, worum es im Orchester geht: Um Gemeinschaft und das gemeinsame Musikerlebnis. Die aktuelle Erfahrung bestätigt die JMD in ihrer Überzeugung, mit dem Deutschen Jugendorchesterpreis einen „etwas anderen“ Wettbewerb auszuschreiben, mit dem sie junge Musiker auffordert, sich aktiv einzubringen und ein Konzertprojekt nach ihren eigenen Vorstellungen zu gestalten: Orchester als Teamwork. Zum Abschluss des besonderen Wettbewerbsjahrgangs unter Corona-Vorzeichen sind Vertreter aller nominierten Orchester vom 24. bis 27. März zu einem Camp in die Musikakademie Schloss Weikersheim eingeladen, wo sie einander kennen lernen und sich austauschen können und gemeinsam musizieren. In kurzer Zeit erarbeitet das spontane „JOP-Ensemble“ ein musikalisches Programm, bei dem die Freude an der Musik und am Miteinander im Mittelpunkt steht. Die Preisverleihung ist eine sympathische und kurzweilige Veranstaltung und macht dieses junge Engagement hör- und erlebbar. Der Eintritt ist frei. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Freie Platzwahl. Die aktuell geltenden Corona-Bestimmungen und die Maskenpflicht sind zu beachten.

