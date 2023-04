Freibadförderverein erfüllt eminent wichtige Aufgabe

Neubronn. Die Erneuerung des in die Jahre gekommenen Sprungbrettes war eines der zentralen Themen des Fördervereins Höhenwaldschwimmbad Neubronn (FöHN) für das Jahr 2022. Nach zwei von Corona geprägten Jahren mit vielen Einschränkungen, konnte endlich wieder eine normale Freibadsaison über die Bühne gehen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

In ihrem Bericht anlässlich der Jahreshauptversammlung blickte die Vorsitzende Verena Preuß auf ein Jahr mit vielen Höhepunkten zurück. Zentrales Thema des FöHNs war die Instandsetzung des alten Sprungbretts. Die Feier zum 20. Jubiläum des Fördervereins wurde genauso wie die Wette: „50 Jahre – 50 neue Mitglieder“ im vergangenen Jahr durchgeführt. Bürgermeister Nick Schuppert übernahm die Wettschulden seines Vorgängers und lud die 50 neuen Mitglieder zu einer Grillfeier. Zur Freude der Kids spendierte Bäderbetreiber Fink eine Schaumkanone und bei guter Musik ging am Abend in Zusammenarbeit mit der Neubronner Dorfjugend eine Freibad-Disco über die Bühne.

Weitere gelungene Aktionen waren das schon traditionelle Weißwurstfrühschoppen sowie ein Meerjungfrauenschwimmen. Die Aktivitäten der FöHN-Mitglieder begannen Ende März mit den Vorbereitungen für die Badesaison. Beim Frühjahrsputz wurden die Liegeflächen und Schwimmbecken von Laub gereinigt, die Umkleiden, Duschen, WCs und der Eingangsbereich gesäubert, Bänke und Tische aufgestellt und die Spielgeräte montiert.

Mehr zum Thema Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Stadtkapelle Weikersheim Viele Mitglieder schon seit Jahrzehnten engagiert Mehr erfahren VdK-Ortsverband Weikersheim Bürgerehrennadel für Gertrud Meuthen Mehr erfahren Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Schloss Merchingen „Gigantisches Projekt“ von Erfolg gekrönt Mehr erfahren

Eine der Mammutaufgaben in der Saisonvorbereitung war wieder das Streichen der Becken. Bis zur Eröffnung am 22. Mai leisteten die Freibad-Unterstützer einen Großteil der rund 220 ehrenamtlichen Arbeitsstunden.

Knapp 10 000 Badegäste

„Heiß und trocken“ unter diesem Motto kann man die Badesaison 2022 zusammenfassen. Nach der Eröffnung hatte Petrus ein Einsehen mit den Badegästen. Ein Wermutstropfen: Trotz der teilweise tropischen Temperaturen bekam es das Schwimmmeister-Team nicht zustande, das Wasser auf angenehmer Temperatur zu halten.

Insgesamt fanden knapp 10 000 Badegäste den Weg ins Bad – 1500 mehr als 2021. Susanne Kütt gab in ihrem Kassenbericht Erfreuliches bekannt: Neben mehreren Spenden trug die Beteiligung am Märchenfest zum nötigen Geld für Investitionen bei. Die einwandfreie Kassenprüfung wurde von Heidi Janke und Andrea Kühweg bestätigt. Die Entlastung des Vorstandes wurde von Bürgermeister Nick Schuppert beantragt und einstimmig erteilt.

Bürgermeister Schuppert dankte den Verantwortlichen des Vereins für ihr Engagement. Gerade in den finanziell schweren Zeiten sei die Arbeit von FöHN zum Erhalt des Bades unverzichtbar. Da in nächster Zeit die Sanierung und damit eine längere Schließung des Hallenbades anstehe, werde das Freibad als Erholungsort für die Bevölkerung in den Mittelpunkt treten.

Erfreuliches vermeldete das Stadtoberhaupt bezüglich dieser Saison: Der Betreiber des Campingplatzes Schwabenmühle in Laudenbach übernimmt auch in diesem Jahr für seine Gäste die Hälfte des Eintrittspreises. Auch der Vertreter der CDU-Fraktion im Gemeinderat, Martin Heuwinkel, sicherte die Unterstützung des Bades zu.

In diesem Jahr soll die Freibaddisco des Jugendclubs wiederholt werden, und auch der Weißwurstfrühschoppen wird wieder über die Bühne gehen.