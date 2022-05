Freibad Neubronn freut sich auf Besucher

Neubronn. Das Freibad im Weikersheimer Stadtteil Neubronn ist in der Region ein Begriff und bestens bekannt. Die Fränkischen Nachrichten berichteten deshalb auch in jüngster Zeit gleich zweimal über die Vorbereitungen auf die neue Saison, die große Nachfrage sowie den fleißigen Förderverein „FöHN“. Durch ein Missverständnis in der technischen Umsetzung der Freibad-Sonderseite in den FN am vergangenen Samstag war das Schwimmbad Neubronn hier nicht mehr abgebildet. Die Redaktion bittet dies zu entschuldigen und zeigt deshalb heute nochmals das Foto mit Bürgermeister Nick Schuppert, der sich vor kurzem selbst vom Einsatz des Fördervereins überzeugte und hier zusammen mit der Vorsitzenden Verena Preuss auf das große ehrenamtliche Engagement anstieß. red/ArchivBild: Inge Braune

