Französische Gastschüler erlebten Schulalltag

Weikersheim. Sieben Tage im Zeichen der deutsch-französischen Freundschaft durften die Acht- und Zehntklässlerinnen und Zehnklässler des Weikersheimer Gymnasiums erleben. Als in der Schulaula kürzlich ein großes Abschlussfest stattfand, waren sich alle Beteiligten einig: Hinter ihnen lag eine ganz besonders lehr- und erlebnisreiche Schulwoche.

Für das Fest zusammengekommen waren nämlich nicht nur Lehrkräfte und 23 Schülerinnen und Schüler mit ihren Familien, sondern auch 26 französische Gäste. Endlich war der Empfang einer Gruppe aus dem Nachbarland nach mehrjähriger pandemiebedingter Pause wieder möglich gewesen. In der Vorbereitungsphase hatten sich leider an der Mittelschule der Partnerstadt Pézenas organisatorische Probleme aufgetan, so dass der traditionelle Austausch in diesem Jahr noch nicht wieder aufgenommen werden konnte. Doch mit zwei Oberschulen aus dem Umland von Pézenas fand man einen idealen Ersatz.

Und so konnten sich die Weikersheimer Französischlehrerinnen mit der Organisation befassen und ihre Klassen dazu einladen, am Austausch teilzunehmen und Gastschüler bei sich aufzunehmen. Federführend waren hierbei die Lehrkräfte Eva Schmidt und Silke Sack. Auf französischer Seite machten sich die beiden Deutschlehrerinnen Claude Chevalier und Gloria Beer-Maeren mit 24 Zehntklässlern aus den Städtchen Gignac und Lodève auf nach Weikersheim.

Leider stockte ihre Fernbusreise schon in Lyon – und sie hätte dort wohl auch enden müssen, wenn nicht ein Busunternehmen aus Niederstetten eingesprungen wäre und die französischen Gäste kurzentschlossen abgeholt hätte. Dann stand dem gegenseitigen Kennenlernen und einem abwechslungsreichen Wochenverlauf nichts mehr im Wege. Die Gäste wurden zunächst von Schulleiterin Christiane Ballas-Mahler und anschließend von Bürgermeister Nick Schuppert empfangen. Im Laufe der Woche lernten sie die Gastgeber-Stadt durch eine Schlossführung und einen Spaziergang zu Hof Aischland genauer kennen. Zudem standen Tagesausflüge nach Rothenburg und Würzburg auf dem Programm.

Im Zentrum des Besuchs stand allerdings das Miterleben des deutschen Schulalltags, die Zeit in den Familien und vor allem der Kontakt mit den gleichaltrigen deutschen Austauschpartnern. Und auch die Französischlernenden der nicht direkt beteiligten Stufen sowie die ukrainischen Gastschüler des Gymnasiums freuten sich über den internationalen Besuch in ihrem Unterricht. Dank der unkomplizierten Zusammenarbeit der beiden Lehrerinnenteams, der Mitwirkung eines ehemaligen Weikersheimer Französischkollegen und nicht zuletzt der hohen Motivation und Kooperationsbereitschaft seitens der beteiligten Schüler sowie ihrer Familien wurde es eine spannende, unbeschwerte und für alle gewinnbringende Woche.

Schon im Mai steht der Gegenbesuch in Südfrankreich an, welchen Eva Schmidt und Silke Sack begleiten werden. Auch dieser wird den Jugendlichen wieder die Gelegenheit bieten, Neues zu erleben, Fremdsprachenkenntnisse zu vertiefen und binationale Freundschaften zu knüpfen. pm