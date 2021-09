Die Geigerin Franziska König macht am Samstag, 2. Oktober um 19 Uhr Station in der Laudenbacher Bergkirche.

In vielen Konzerten im In- und Ausland sowie zahlreichen CD-Aufnahmen, hat sich Franziska König, die in Taiwan und Japan aufwuchs, als Geigerin von höchster Meisterschaft erwiesen.

Auf dem Programm des Benefizkonzertes in der Laudenbacher Bergkirche stehen Werke für

...