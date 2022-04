Folk-Pop-Konzert am 27. April in Weikersheim

Weikersheim. Wenn der club w71 sich entschließt, ein Konzert unter der Woche zu veranstalten, hat das besondere Gründe. Am Mittwoch, 27. April, um 20 Uhr wird Jeb Loy Nichols, einer der großen Singer/Songwriter dieser Tage, zu Gast in Weikersheim sein, wo er seine Songs zusammen mit Clovis Phillips präsentieren wird.

Seine Songs haben oft etwas vom verhaltenen Glück später Sommertage, von Sehnsucht mit einem Schuss Melancholie. In Jeb Loy Nichols Musik mischen sich Country, Folk, jede Menge Soul und etwas Reggae auf ganz lässige Art. Seine Alben könnten gut und gerne Platz nehmen neben klassischen Platten von Ry Cooder, Van Morrison oder Tony Joe White mit ihrem Mix aus Freude und Schmerz.

Jeb Loy Nichols und Clovis Phillips kommen in den club w71. © Nick Hard

Jeb Loy Nichols ist im Mittleren Westen der USA aufgewachsen, über die Stationen New York und London kam er in das ländliche Wales, wo er heute lebt. Bekannt wurde er in den 90-er Jahren mit der Gruppe The Fellow Travellers, die es mit „Just a Visitor“ zur Platte des Jahres in der alternativen Musikszene (Spex) brachten. Auch der für einen Oscar nominierte Soundtrack zu Gus Van Sants Film „Good Will Hunting“ stammt von Jeb Loy Nichols.