Werner Starke ist Jagdpächter in dem Weikersheimer Ortsteil Laudenbach. In seinem 303 Hektar großen Revier Laudenbach 2 hat er insgesamt acht Wildkameras installiert, die nachts bei Bewegung auslösen – die Bilder werden direkt aufs Handy geschickt. So auch in der Nacht vom 5. auf den 6. Februar: Starke hatte Fernsehen geschaut, dann hat eine Kamera gemeldet dass Wildschweine im Revier sind.

...