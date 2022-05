Weikersheim. Ungewöhnlich viele unterschiedliche Orchideen blühen am Winterberg in Weikersheim. Neben dem bekannten Knabenkraut ist unter anderen auch die Riemenzunge (Bild) zu finden – erst seit wenigen Jahren ist sie aufgetaucht. Fachleute vermuten, dass die Samen über die Alpen geflogen sind. Scheinbar fühlen sie sich in den Weikersheimer Höhenlagen wohl – sie breiten sich aus. Bild: NorBert Bach

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1