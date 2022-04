Fleißige Helfer bei Dorfputzaktion in Laudenbach

Laudenbach. Über 50 Teilnehmer, Familien mit Kindern, Erwachsene und Jugendliche, konnte sich Ortsvorsteher Martin Rüttler bei der Dorfputzaktion in Laudenbach freuen. Bei winterlichen Verhältnissen schwärmten einige Gruppen aus und sammelten Allerlei Unrat und Zurückgebliebenes. Da nicht alle Touren aufgrund der Wetterverhältnisse gelaufen werden konnten, wurden kurzerhand die von den Einwohnern gespendeten Betten und Matratzen für die geplante Unterkunft von Flüchtlingen in die Alte Schule transportiert. Ortschaftsrat Jochen Mündlein hatte in bewährter Weise die Touren zusammengestellt und das nötige Equipment besorgt. Am Ende war der vom Bauhof bereitgestellte Container rappelvoll. Während die einen sammelten und räumten, wurde in der Zehntscheune durch die fleißigen Hände der Ortschaftsräte und deren Frauen das Mittagessen sowie Kaffee und Kuchen vorbereitet. Bild: Rüttler

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1