Fichtenholz auf Nassauer Markung gestohlen

Nassau. Bislang unbekannte Personen entwendeten in Nassau im Gewann „Hätzenklinge“ Fichtenpfahlholz im Wert von rund 1600 Euro. Der rechtmäßige Eigentümer der zwei bis drei Meter langen Holzstämme hatte diese am Mittwoch zuletzt gegen 17 Uhr gesehen. Als er am Freitag gegen 7.30 Uhr zum Gewann zurückkehrte, stellte er fest, dass rund 32 Meter Fichtenholz fehlten. Die Täter haben das Holz vermutlich mit einem LKW mit einer Hebevorrichtung oder etwas Ähnlichem abtransportiert. Der Polizeiposten Weikersheim sucht Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen im Bereich des Gewannes oder den Zufahrten machen konnten oder Hinweise auf die Täter geben können. Hinweise unter Telefon 07931/ 54990 melden.

