Eigentlich hatten sie in den Schwarzwald fahren wollen. Erklärtes Ziel: „Einmal tief durchatmen nach Lockdown und Coronastress.“ Der traf die bei Heidelberg lebende Familie mit den beiden ein- und dreijährigen Kindern so wie Familien allenthalben. „Man muss ja mal raus; das ist für unsere Kinder genau so wichtig wie für uns Eltern,“ so der knapp 40-jährige Vater.

Es geht vielen so wie

...