Fabelhaft statt fehlerhaft

Ein Weikersheimer Bürger, Herr Fehler, findet in der Wahrnehmung von Klaus Kornbergers Vita als Bürgermeister manches fehlerhaft und führt einige Beispiele an. Die Laudatoren kamen bei der Verabschiedung von „Korni“,wie manche ihn liebevoll nannten, zu einem viel positiveren Ergebnis.

Ein Bad Mergentheimer sprach mich kürzlich mit wehmütigem Blick an und meinte: „Was ihr in Weikersheim kulturmäßig auf die Beine stellt finde ich fabelhaft.“ Meine Antwort: „Ohne die Beharrlichkeit eines Klaus Kornberger würde heute niemals ein Igor Levit in der Weikersheimer Tauberphilharmonie auftreten können, die wäre gar nicht da.“

Nun, zwischen „fehlerhaft“ und „fabelhaft“scheint hier ein tiefer Graben zu liegen. Eines scheint mir absolut sicher: Wer sich für ein „fabelhaft“entscheidet, befindet sich in einem fruchtbaren Gemütszustand. Im Englischen spricht man von „peace of mind“ – eben, „Seelenfrieden“.

