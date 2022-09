Weikersheim. Dank des richtigen Verhaltens einer Bürgerin ist es der Polizei am Samstag gelungen, einen 55 Jahre alten Mann zu ermitteln, der im Außenbereich eines Cafés in Weikersheim an seinem Geschlechtsteil herum manipuliert hatte. Inzwischen hat die Kriminalpolizei Tauberbischofsheim die weiteren Ermittlungen in dieser Angelegenheit übernommen, denn es liegt hier eine Straftat (Exhibitionismus, Erregung öffentlichen Ärgernisses) vor.

