Über den Jahreswechsel werden rund 100 junge Musikerinnen und Musiker des Bayerischen Landesjugendorchesters in der Musikakademie Schloss Weikersheim ein sinfonisches Programm einstudieren und in einem Werkstattkonzert am 3. Januar um 19.30 Uhr in der Tauberphilharmonie präsentieren: Die Orchesterlieder von Richard Strauss und die 8. Sinfonie von Dmitri Schostakowitsch.

